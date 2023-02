Amici 22, chi è Benedetta Vari la nuova concorrente/ De Filippi choc: “So che hai…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari fa ingresso nel circuito ballo e…

Si fa infuocata la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con l’ingresso nella scuola di Benedetta Vari. La new-entry tra i concorrenti in corsa al talent di Canale 5 -già discussa, in quanto al centro di una polemica web- dal suo canto rivela di aver fatto una rinuncia choc, per prendere parte allo show. E lo rende noto ancor prima di fare ingresso fisso nella casetta bianca che accoglie i talenti di Amici 22. Così come emerge al rinnovato daytime del talent, in onda il 3 febbraio 2023, alla presentazione della nuova concorrente voluta dall’insegnante di ballo, Raimondo Todaro, Benedetta Vari conferma, infatti, il gossip lanciato da Maria De Filippi.

“So che ci tenevi a questa benedetta maglietta- svela Maria De Filippi alla presentazione in studio di Benedetta Vari, concorrente alla gara di ballo apertasi con il televoto del pubblico giudicante- so che hai chiamato mamma e son felice che sia una soddisfazione anche per lei”. L’intervento della conduttrice, poi, snocciola una verità molto forte della new entry al talent: “so che per venire qui hai rinunciato al lavoro… in bocca al lupo”.

La rinuncia inaspettata di Benedetta Vari

Insomma, per Benedetta Vari la scelta di candidarsi come concorrente al talent non é stata facile, dal momento che lei si é vista costretta alla rinuncia di un lavoro come fonte di guadagno. Ma nella giovane é prevalsa la volontà di tornare a ballare, dopo che lei é stata per tre anni ferma, al fianco della madre, a cui era stata diagnosticata una malattia.

Come evolverà il percorso di studio che la giovane ha intrapreso al talent, ad un passo dal serale? Non può dirsi azzardata l’ipotesi che vedrebbe la new entry tra i prossimi eliminati, in vista del via al serale, fase TV dove i concorrenti di Amici 22 sono chiamati a sfoderare un livello artisticamente e tecnicamente alto.

