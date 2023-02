“Benedetta ad Amici 22 solo per favorire Mattia Zenzola”/ L’accusa del web

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola fa la conoscenza di Benedetta Vari: é polemica

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e, nel mezzo della gara del circuito ballo, Mattia Zenzola riceve un’accusa web che coinvolge Benedetta Vari. Il j’accuse si registra a margine delle immagini del daytime di Amici 22, datato 3 febbraio 2023 su Canale 5. Appuntamento TV dove Mattia fa la conoscenza della nuova compagna di studio nel team di appartenenza con cui concorre per il montepremi in palio alla scuola dei talenti, quello facente capo a Raimondo Todaro. L’insegnante di danza é al centro della polemica in corso su Amici 22 per aver arruolato Benedetta, ad un passo dal serale del talent show, il cui via TV é previsto per la primavera 2023 di Canale 5.

A detta delle contestazioni dei telespettatori attivi nel web, in particolare, non avrebbe avuto senso la scelta dei professori di ingaggiare delle new entries, come Benedetta, a discapito dei “veterani” allievi a cui il pubblico si é più affezionato. Tra questi, il ballerino eliminato proprio da Raimondo, Samuele Antinelli. E le contestazioni ora si allargano anche a Mattia Zenzola, accusato di essere “favorito” dal maestro nella competizione di Amici 22 in una strategia TV che sfrutterebbe Benedetta Vari come “latinista” partner del biondo allievo, quindi allieva di secondo ruolo nel team Todaro.

Una polemica che potrebbe compromettere la corsa di Mattia Zenzola, che il web dichiara il vincitore annunciato di Amici 22 all’ultimo sondaggio di Reality House. Tuttavia, Mattia Zenzola si mostra particolarmente felice di fare la conoscenza di Benedetta, ad Amici.

Maria De Filippi benedice la conoscenza di Mattia e Benedetta

“Sei alto più di lei di cinque centimetri -dichiara la conduttrice Maria De Filippi alle presentazioni in studio tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, che avvengono in occasione della nuova gara di ballo aperta con il televoto del pubblico-. Benedetta ti voglio dire di come sei fatto tu Mattia, di carattere, una perpetua. Un po’ pignoletto, pesantino, però però buono come il pane ma sempre con il suo però”.

Insomma, sembrerebbe che Benedetta Vari faccia al caso di Mattia Zenzola, che in vista di balli di coppia o gruppo per il team Todaro, da realizzarsi anche al serale, non sfigurerebbe palesandosi un porteur maschio alpha, più alto di Benedetta, all’occorrenza. Che Raimondo Todaro abbia scelto Benedetta Vari come latinista partner di Mattia, quindi? Il web ne é certo. “Palesemente Benedetta (carinissima e dolcissima, oltre che brava) è stata messa lí a caso, prima dell’inizio del serale per valorizzare Mattia nei balli di coppia. Mi dispiace tanto per questa ragazza che meritava la stessa possibilità degli altri di farsi conoscere e amare dal pubblico”, si legge in una delle sentenze rilasciate nel web dai telespettatori attivi via Instagram.

Mattia è stato richiamato in studio, cosa succederà? #Amici22 pic.twitter.com/id5kx0WB1u — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2023













