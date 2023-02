Amici 22, chi è Mezkal/ “Non sono estroverso, ma mi piacciono le persone”

Chi è Mezkal, il nuovo cantante di Amici 22 voluto da Zerbi

Mezkal è il nuovo cantante voluto fortemente dall’insegnante Rudy Zerbi, in sostituzione a uno dei suoi allievi. In base alle anticipazioni che circolano sul web, sembra che il nuovo arrivo della scuola di Amici 22 abbia preso il posto di Jore. Entrato nel talent show, l’artista si presenta: “Non sono particolarmente estroverso, ma sono simpatico, mi piacciono le persone e parlare con gli altri, anche se non amo parlare di me“.

Mezkal nel daytime di Amici andato in onda ieri che, come riporta Biccy, aggiunge: “Il mio rapporto con la musica è nato a 12 anni quando ho sentito Calling London dei The Clash. Sento di avere un posto anche io nel mondo della musica. Io per tanto tempo mi sono sentito solo, questo perché per tanto tempo – quando mi sono sentito sbagliato e diverso – mi sono escluso per primo, in modo tale che non avessero potuto farlo gli altri con me”. Sull’esperienza ad Amici 22, il nuovo cantante dichiara: “Da questa esperienza mi aspetto una crescita personale, tendo a non farmi aspettative, mi sto vivendo questa esperienza tranquillamente lavorando”.

Mezkal, Piccolo G lancia una stoccata al nuovo cantante: le sue parole

Mezkal è una new entry della scuola di Amici 22, chiamato da Rudy Zerbi in sostituzione di uno dei suoi due allievi: Piccolo G. o Jore. Il nuovo cantante si è presentato agli altri compagni di classe come di consueto: “Suono male il piano, la batteria e il basso” esordisce il ragazzo.

Poi aggiunge: “Ho iniziato a suonare da appena adolescente, sono stato rock ‘n roll con imprinting punk” svela Mezkal che incuriosisce la compagna Angelina Mango. Piccolo G., invece, lancia una stoccata al cantante svelando di sentirsi molto più preparato e talentuoso rispetto a lui. Chi uscirà tra tra i due allievi di Rudy Zerbi?

