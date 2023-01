Amici 22, classifica Spotify: Angelina Mango prima/ Piccolo G batte Wax e Aaron..

Amici 22 di Maria De Filippi, la classifica streaming su Spotify Italia vede in pole Angelina Mango

Mentre si avvicina il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, si infiamma la competizione del circuito canto al talent, a suon di streaming su Spotify Italia. Come emerge alla nuova puntata domenicale di Amici 22, datata 29 gennaio 2023 su Canale 5, tra i concorrenti in corsa per il montepremi del talent, nel circuito canto, Angelina Mango insiste e persiste alla posizione numero 1, sbaragliando la concorrenza della classe canto. Questo, relativamente alla classifica dei cantanti di Amici 22 che si delinea -in data 25 gennaio 2023- sulla base degli ascolti in streaming che registrano i nuovi inediti dei cantanti in corsa, su Spotify Italia.

Nella nuova puntata domenicale di Amici 22, la produttrice e conduttrice Maria De Filippi introduce la classifica streaming su Spotify dei cantanti, che vede in pole Angelina Mango con l’inedito Voglia di vivere, a quota 864.592 ascolti in riproduzione. Alla #2, scalza dal secondo podio Wax, Piccolo G, con l’inedito Acquario, che raggiunga quota 510.880 ascolti. Alla #3, scende di una posizione, Wax, con l’inedito Ballerine e guantoni, a quota 491.033 ascolti in riproduzione.

Aaaron e gli altri cantanti fuori dalla Top3 di Amici 22

Fuori dalla Top3, nella classifica streaming su Spotify Italia, targata Amici 22, habemus poi alla #4 Aaron Cenere con l’inedito Baciami e ballami, a quota 416.903 stream. Alla #5 si posiziona Cricca con l’inedito Se mi guardi così, a quota 287.696 stream. Posizione #6 per Federica Andreani e l’inedito 26 modi, a quota 269.585 ascolti. Alla posizione #7, invece, si colloca Niveo con l’inedito Sui sedili della metro, a quota 266.151 ascolti. La posizione #8, nella classifica streaming su Spotify Italia di Amici 22, é occupata da NDG con Perdonami, che grande assente in puntata é a quota 222.867 ascolti in streaming. Posizione #9 per Jore, che con l’inedito Perdonami raggiunge quota 138.563 stream.

A quanto pare, quindi, l’ultimo arrivato tra gli allievi nella scuola di Amici, Jore, occupa l’ultima posizione nella classifica stream su Spotify di Amici 22. Che i dati streaming possano rivelarsi uno strumento per la messa in discussione dei cantanti, nella fase di selezione in corso dei talenti da promuovere alla fase serale del talent show? In caso affermativo, Jore rischierebbe di vedersi eliminato prima del via al serale di Amici 22, dal momento che occupa l’ultima posizione nella classifica dei cantanti concernente gli ascolti su Spotify Italia.

Per la quota ex Amici 21, nel frattempo, LDA rompe il silenzio sulla partecipazione a Sanremo 2023 che lo attende.

