Amici 22, classifica Spotify: Wax #1, Aaron batte Angelina in Top3/ I dati streaming

Amici 22 di Maria De Filippi, la classifica stream su Spotify Italia vede in testa Wax!

Si infiamma la competizione tra i talenti in corsa ad Amici 22, soprattutto per ciò che concerne il canto, con Wax primo classificato in termini di streaming su Spotify Italia. Mentre si fa sempre più vicina la data della puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi, prevista per il 14 maggio 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é possibile tracciare una classifica del circuito canto competitor del talent show sulla base dei dati di ascolti e ascoltatori in streaming che Il sussidiario.net raccoglie per i lettori, aggiornati al 14 aprile 2023 (a un mese in anticipo, dalla finale, NDR). Mentre primeggia nella classifica di Amici 22 relativa agli ascoltatori mensili, Angelina Mango si colloca sul terzo podio per ciò che concerne la classifica degli ascolti.

Al vertice della classifica di Amici 22, relativa agli stream su Spotify Italia, la piattaforma online aperta ad ascoltatori e ascolti di musica, troviamo il rivale complice della favorita alla vittoria del talent secondo i sondaggi web e le pagelle della stampa Angelina Mango, Wax. Il cumulo di stream per il cantautore dal rebel-heart é a quota 6.193.319 stream, così suddivisi nei vari singoli rilasciati ad Amici 22:

-Ballerine e guantoni: 1.991.676

-Grazie: 541.077

-Turista per sempre: 3.660.566.

Secondo podio per il “vichingo” Aaron Cenere, che cumula la somma di 4.969.836 stream, così suddivisi nei singoli presentati ad Amici 22:

-Universale: 2.990.239

-Baciami e ballami: 1.586.500

-Mi prenderò cura di te: 393.097

Terzo podio per la cantautrice e figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, Angelina Mango, con un cumulo di ascolti pari a 4.627.367 e così suddivisi nei vari singoli lanciati al talent show di Maria De Filippi:

-Voglia di vivere: 3.763.229 ascolti;

-Mani vuote: 864.138.

Quarto classificato, fuori dalla Top 3 nella classifica streaming su Spotify Italia dei cantanti in corsa per un posto alla finale di Amici 22, habemus poi il cantautore dall’impeccabile British-accent, Cricca, a quota 2.936.516 ascolti:

-Se mi guardi così: 1.661.992

-Maledetta felicità: 205.880

-Supereroi: 1.068.644

