Amici 22: concorrenti divisi su Benedetta, new entry/ “Todaro voleva la…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro fa discutere con la promozione di Benedetta

Si fa infuocata la competizione tra i talenti di Amici 22 di Maria De Filippi, con la new entry di danza, Benedetta, voluta da Raimondo Todaro, Benedetta, che divide tra le reaction più disparate i concorrenti veterani del talent . A promuovere la giovane ballerina alla gara dei talenti di Canale 5 é Raimondo Todaro. Il professore di danza, dopo aver notato ai casting la giovane candidata al banco di ballo, decreta il suo verdetto finale, non prima di un’esibizione esemplificativa del talento che lo convince a promuovere Benedetta ad un passo dal via al serale di Amici 22.

Raimondo Todaro, come emerge nel daytime di Amici 22 datato 1° febbraio 2023, chiama Benedetta ad esibirsi con il ballerino professionista del talent Umberto Gaudino, motivando così la scelta della promozione della giovane al talent show. Per Todaro, quindi, Benedetta é meritevole dell’accesso al talent di Amici 22, ben oltre la polemica in corso sulla ennesima new entry al talent di Canale 5. Questo, mentre non lesinano annesse reaction alla new entry nella scuola, gli altri concorrenti titolari del banco di studio ad Amici 22.

“Più che altro, seguendo il ragionamento di essere pronti in prossimità del Serale, si dovrebbe prendere qualcuno che già è un prodotto sicuro”, é la reazione a caldo di Samuele Segreto, allievo di Emanuel Lo, che si direbbe dubbioso che Benedetta possa confermarsi concorrente al serale di Amici 22. ormai alle porte. Una opinione che infiamma la polemica in corso, ai danni di Todaro.

I veterani di Amici 22 reagiscono alla new entry

Secondo l’altra allieva di Lo, Maddalena Svevi, Raimondo rischia grosso, perché protagonista di un clamoroso dietrofront quando il tempo stringe per il vai al serale: “Non aveva fatto bene i calcoli, ora non c’è tempo e si fida, poi non lo so, magari fra due giorni (Benedetta) è al top”. Megan Ria, allieva di Raimondo, é certa che il mentore abbia promosso Benedetta per il desiderio di avere una latinista in squadra, facendo eco a Ramon Agnelli, l’allievo di Alessandra Celentano che spiega: “Ci sta che lui (Todaro) abbia il desiderio di avere una latinista femmina, ci sta provando anche da tanto…”. L’italo-cubana Megan, inoltre, sospetta che con Benedetta Todaro voglia valorizzare la quota latin del suo team, favorendo l’altro allievo latinista Mattia Zenzola nel circuito danza, in occasione dei passo doble previsti al talent, in particolare al serale in arrivo.

