Amici 22: Cricca accusato di essere raccomandato/ L’episodio che ha fatto discutere

Quando un talent o reality entrano nel vivo della competizione, le scelte e le dinamiche diventano sempre più oggetto di discussione tra appassionati e utenti della rete. Nel mirino del web, dopo l’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, è finito Giovanni Cricca. Il giovane cantante, suo malgrado, non gode di un grande seguito sui social; numerosi sono i commenti che l’hanno bersagliato in quanto poco meritevole di essere arrivato a questo punto del programma.

Le ultime critiche ricevute da Giovanni Cricca, cantante di Amici 22, non riguardano però l’esito della gara e il giudizio artistico. Infatti, il giovane sarebbe stato accusato sui social di essere addirittura “avvantaggiato” rispetto ad altri concorrenti. Tutto sarebbe partito da un evento riferito all’ultima puntata del Serale di Amici 22. Nello specifico, Cricca si è ritrovato a rischio eliminazione con Federica e Ramon; a quel punto è stato letteralmente sopraffatto dalla paura, complice anche la tensione della gara, crollando in un copioso pianto di sfogo.

Lo sfogo di Cricca durante l’ultima puntata del Serale di Amici 22 ha attirato l’attenzione anche di Maria De Filippi. La conduttrice si è infatti rivolta al cantante domandando se stesse bene; udite le parole di Maria il giovane è dunque scoppiato a piangere. “Quando diventi muto mi devo sempre preoccupare; è normale che un ragazzo pianga, non toglie niente al tuo orgoglio e alla tua dignità, niente di niente!”. A quel punto, la padrona di casa ha scelto di interrompere la registrazione per dare modo a Giovanni Cricca di riprendersi emotivamente.

L’evento ha immediatamente scatenato i detrattori di Giovanni Cricca che principalmente su Twitter hanno ostentato il proprio dissenso e le accuse di “raccomandazione”. “Giustamente mandiamo avanti il raccomandato Cricca e non Federica che ogni giorno è migliorata sempre di più…”, scrive così un utente – come riportato dal portale Cosmopolitan – e ancora: “Non venite a dirmi che Cricca non è raccomandato perché adesso è proprio palese che lo sia!“. Chiaramente, è lecito che ci siano dei pareri di dissenso, ormai è una costante nell’epoca social: nella sua storia ad Amici 22 non sono mai capitati episodi di raccomandazione e, anche il caso di Giovanni Cricca, non rappresenta alcun vantaggio gratuito. L’empatia di Maria De Filippi viene fuori per i giovani più in difficoltà e a prescindere dal gusto personale il suo gesto merita solo un plauso.











