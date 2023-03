Amici 22, Cricca dedica la sua esibizione a Maria De Filippi?/ “Ho fatto finta di…”

Amici 22: Cricca dedica il suo inedito alla De Filippi? Ecco cosa è successo

Nella giornata di eri, è andata in onda l’ultima puntata domenicale prima della fase finale del talent show. Gli alunni hanno dovuto restituire la maglia d’oro e si sono esibiti per conquistare l’accesso al Serale. Cricca ha cantato il suo inedito Maledetta Felicità, che sembra aver dedicato a Maria De Filippi per il suo rientro in TV dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Beautiful/ Anticipazioni 13 marzo: un'inaspettata vigilia di natale...

I più attenti, infatti, hanno notato che dopo aver cantato il brano Cricca, visibilmente commosso, ha sorriso a Maria De Filippi e l’ha salutata. Il gesto del cantante sembra suggerire proprio una dedica alla conduttrice che, infatti, ha dichiarato: “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corse e mi sono detta ‘ve bene così”.

Davide Donadei, attacca l'ex Chiara Rabbi?/ "Dicono cose non vere per ottenere click"

Amici 22: Cricca in crisi, Maria De Filippi lo consola: “Tu devi fare quello che vuoi”

Giorni addietro, Cricca è stato protagonista di un momento di crisi ad Amici 22 che lo ha portato a pensare di abbandonare il talent show a un passo dal Serale. Il motivo è dovuto al fatto che il suo inedito, non è piaciuto al discografico Charlie Rapino, a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

L’allievo di Amici 22 si è lasciato andare allo sconforto, ma ad intervenire con la sua amorevole premura è stata Maria De Filippi: “Ti voglio dire che ti sono anche stati fatti dei complimenti. Lorella ti ha detto che forse quel pezzo non andava bene e che era meglio un altro, significa che crede tanto in te“. E ancora: “Non è successo niente, ragionaci ti prego: può capitare di non fare le cose perfette… Tu devi fare quello che vuoi, se credi nel tuo pezzo sceglilo: non è che accontentando Lorella fai la scelta giusta”.

12enne accoltellato da coetaneo/ Medici: "Polmone lesionato, monitoriamo situazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA