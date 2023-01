Amici 22, Cricca e Rita Danza eliminati/ Web diviso

Amici 22 di Maria De Filippi segna due eliminazioni choc

C’é grande attesa per la nuova nonché prima puntata domenicale nel 2023 di Amici 22 di Maria De Filippi, che decreta due eliminati: Cricca e Rita Danza. Così come riprendono le ultime anticipazioni riportate online da Superguida TV e Amici news, rispetto alle registrazioni TV tenutesi il 4 gennaio 2023 della puntata di domenica 8 gennaio 2022, le eliminazioni si sono decretate per mezzo degli interventi dell’insegnante di ballo, Alessandra Celentano, e l’insegnante di canto, Rudy Zerbi. In puntata, Alessandra Celentano chiede alla produzione del talent di consultare la classifica stilata sulla base dei voti degli insegnanti ad Amici 22. La maestra apprende che due dei suoi allievi, Gianmarco Petrelli e Rita Danza, figurano agli ultimi posti. Da qui quindi la scelta della Celentano di rinunciare a Rita, eliminandola dal talent. Una decisione inaspettata, che fa finire il cantante Niveo in lacrime. Il concorrente piange all’idea di non poter più condividere con l’amata Rita Danza il percorso TV ad Amici 22.

Tuttavia, la conduttrice Maria De Filippi motiva la scelta di Alessandra Celentano, che non vuole essere “kamikaze” ma é funzionale alle logiche e le dinamiche televisive del talent show, in vista della fase serale 2023 di Amici 22. La Celentano stima Rita in quanto talento ben promettente della danza classica, ma a quanto pare al serale non c’é posto per tutti i concorrenti in corsa ad Amici 22.

Ma Rita Danza non è il solo “agnello sacrificale”. Anche nel canto si registra una eliminazione del tutto inaspettata, per effetto dell’intervento di Rudy Zerbi, che in vista del serale -che si preannuncia a numero chiuso- chiede di consultare la classifica stilata sulla base dei voti dati dagli insegnanti di canto e la classifica relativa agli ascolti in streaming su Spotify Italia. E ad essere messo in discussione da Rudy é Cricca, allievo di Lorella Cuccarini. Il giovane risulta ultimo nella classifica Spotify e terzultimo nella classifica dei professori. Dati che spingono Rudy a mandare in sfida immediata Cricca, che di colpo si rivela perdente e subisce l’eliminazione immediata. L’addio di Cricca, che lascia Amici 22 non prima di aver esibito il singolo Supereroi e l’inedito Se mi guardi così e reduce dall’ospitata TV condivisa con Rita Danza al Capodanno in musica di Federica Panicucci, vede finire in un mare di lacrime la classe dei concorrenti superstiti. Le due eliminazioni ad Amici possono, quindi, dirsi per gli effetti sortiti e imprevedibilità, choc. E, insomma, la vittoria nella gara di ascolti TV di Capodanno de L’anno che verrà -con l’ospitata di LDA– sembra aver preannunciato in qualche modo la disfatta TV di Cricca e Rita Danza, anche se per adesso si salva l’altra ospite al Capodanno in musica, Angelina Mango, ancora concorrente al talent.

Le reazioni del pubblico

Nel frattempo si raccolgono tra le reazioni più disparate del popolo del web, rispetto alle preannunciate anticipazioni TV delle due eliminazioni. Se da una parte c’é chi, tra gli internauti, contesta le eliminazioni ritenendo che Cricca e Rita Danza fossero dei talenti meritevoli dell’accesso al serale, dall’altra parte c’é chi invece appoggia l’uscita di scena dal talent: secondo i commenti critici sugli eliminati, seppur tecnicamente preparata Rita non eccellerebbe dal punto di vista dello staging, in presenza scenica ed espressività sul palco, e Cricca, al di là della voce cristallina, la capacità di scrittura e composizione musicale e di suonare strumenti, non sarebbe beneficiato dal supporto del pubblico TV alla luce dell’ultimo posto nella classifica streaming su Spotify di Amici 22. E c’é chi, sempre tra i telespettatori attivi sui social, accusa Amici 22 di tenere in gara il cantautore Niveo solo per il merito degli ascolti in streaming su Spotify Italia, che ergono il giovane tra i cantautori più ascoltati del talent show soprattutto relativamente al gusto della Generazione zeta. Che Niveo possa rivelarsi tra i prossimi eliminati?











