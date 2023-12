Amici 22, Cricca: fuori il nuovo singolo, “Sbagliato”/ É rottura con Isobel Fetiye Kinnear?

Amici 22 di Maria De Filippi, Giovanni Cricca segna il ritorno alla musica

Tra gli ex cantautori concorrenti ad Amici 22 di Maria De Filippi, Giovanni Cricca segna il ritorno in musica, con il rilascio di “Sbagliato”. Si tratta del nuovo singolo rilasciato dalla popolare fiamma scoperta ad Amici 22 dalla ballerina professionista australiana e naturalizzata italiana di Amici 23, Isobel Fetiye Kinnear. Giovanni Cricca segnava il suo debutto televisivo in musica, come allievo concorrente nel team di canto capeggiato dall’insegnante Lorella Cuccarini, alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici 22.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 17 dicembre: Ayle e Matthew in sfida? Il rischio

E, con la firma del contratto discografico siglato per la Columbia Records facente capo alla casa discografica Sony Music -che tra gli artisti vanta gli arruolati ex Amici 20 Aka7even e l’ex Amici 21 LDA, per Cricca arriva anche il nuovo singolo. Un importante traguardo, quello del preannunciato rilascio del nuovo singolo dal titolo “Sbagliato”, per il cantautore di Riccione e originario dell’Emilia Romagna, dopo l’esordio segnato sulle reti TV e streaming per i palinsesti Mediaset, ad Amici 22. Tra i lyrics nel testo del nuovo singolo, dal rilascio atteso per il 15 dicembre 2023 su tutte le piattaforme musicali e in radio, Cricca tratta il tema dei rapporti a distanza. E c’é chi, all’anticipazione della pubblicazione musicale, tra i fan dell’artista, ora, sospetta che il brano sia autobiografico con riferimenti alla lovestory tra il cantautore emiliano e la ballerina Isobel, originaria dell’Australia.

Stella Cardone critica Anna Pettinelli dopo Amici 23: "Mi ha ferita"/ "Avrebbe dovuto indirizzarmi, invece…"

Tra gli spoiler di “Sbagliato”, il nuovo singolo di Cricca…

Il brano contiene una citazione al famoso singolo di debutto Pop Porno del duo Il Genio, hit nazionalpopolare del 2008. Il video di Pop Porno, inoltre, è girato in una sala da biliardo, un omaggio presente nella copertina di Sbagliato di Cricca.

Il nuovo singolo di Cricca è inoltre coprodotto da Alessandro Gemelli (che ha già lavorato con Alessio Bernabei, Alfa, Lda, Albe, Tredicipietro e Roshelle, solo per citarne alcuni). Durante il percorso ad Amici 22, Cricca ha pubblicato il brano “Se Mi Guardi Così”, che conta oltre 2,6 milioni di stream su Spotify Italia, scritto insieme a Cristian Bonato, Francesco Picciano e Massimiliano Corona, producer con Federico Mecozzi. Con questo brano l’artista ex Amici 22 si aggiudica la vittoria di Area Sanremo 2021, arrivando a sfiorare l’upgrade della partecipazione a Sanremo Giovani 2021, ad un passo dalla gara Big di Sanremo 2021.

Amici 23 batte Amici 22: Holden e Mida superano Angelina Mango e Wax/ Le classifiche Spotify

Nel frattempo, per la quota Amici 23 Holden, Mida e Ayle battono gli ex Amici 22…













© RIPRODUZIONE RISERVATA