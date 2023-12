Amici 23 batte Amici 22: Holden e Mida superano Angelina Mango e Wax/ Le classifiche Spotify

I concorrenti di Amici 23 di Maria De Filippi battono gli ex Amici 22: il traguardo di Holden, Ayle, Mida e…

I cantanti di Amici 23, tra cui Holden, Ayle e Mida, battono i rivali di Amici 22 come Angelina Mango, Wax e Piccolo G, nella classifica degli streaming su Spotify e in proporzione al rilascio dei nuovi singoli. Ed é quanto si rileva a prima firma Il sussidiario.net, relativamente ai dati di ascolti in riproduzione in streaming sulla piattaforma musicale di Spotify Italia.

Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 17 dicembre: la sfida di Lil Jolie, Matthew a rischio

Al debutto del rilascio dei secondi inediti, i cantanti in corsa alla scorsa edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, nella classifica degli stream su Spotify Italia, si vedono così classificarsi con Angelina, Wax e Piccolo G in Top 3:

1- Angelina Mango: 72.561 stream

2-Wax: 53.590 stream

3-Piccolo G: 45.709 stream

Amici 23, al via la gara inediti/ La classifica e il vincitore del circuito canto

Aaron: 40.289

Tommy Dali: 28.341

Niveo: 26.789

NDG: 24.062

Federica: 20.640

La classifica streaming degli inediti di Amici 23 al rilascio

E in proporzione, per la maggior parte dei secondi singoli al rilascio, gli Amici 23 battono gli ex concorrenti di Amici 22, in particolare Holden, Ayle e Mida al debutto nel corrente mese di dicembre. Con i risultati di streaming riportati nell’ordine seguente:

1-Holden, Nuvola: 154.138 stream

2-Ayle, Allergica alle fragole: 130.687

3- Mida, Mi odierai: 111.784

Petit, Guaglió: 40.798

Mew, Vivo: 40.463

Matthew, Ombre: 28.222

Sarah Toscano, Viole e Violini: 27.097

Amici 23, Holden fa coppia con Angelina Mango: esce il singolo "Nuvola"/ La verità sul duetto

Lil Jolie, Non è la fine: 21.968

Insomma, visto il fenomeno pop di Angelina Mango, vincitrice del circuito canto ad Amici 22, con gli importanti dati di streaming ripresi diversi tra i cantanti di Amici 23 si preannunciano delle rilevanti promesse nell’industria della musica italiana.

E il tutto emerge mentre per la quota Amici 23 corrente, Holden, figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, si aggiudica anche la vittoria della gara inediti indetta nel daytime settimanale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo, sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per il via alla fase serale del talent show di Maria De Filippi, il cui primo giudice ufficiale é il paroliere Cristiano Malgioglio.













© RIPRODUZIONE RISERVATA