Amici 22, Cricca innamorato di Isobel Kinnear?/ La risposta spiazza i fan, cos’è successo

Amici 22, Cricca gela i fan su Isobel Kinnear: “Grande errore“

Domenica sera si è tenuto un evento d’eccezione che ha radunato i grandi protagonisti di Amici 22. Tutto il cast, tra cantanti e ballerini, si è esibito al Full Out del Rock in Roma, tenutosi nella Capitale lo scorso 11 giugno e che ha regalato grandi emozioni al pubblico presente, che ha così visto dal vivo i propri beniamini dell’edizione del talent di Maria De Filippi conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola. Tuttavia, oltre alle performance, i giovani talenti si sono anche sottoposti ad alcune domande.

Amici 22, Raimondo Todaro: "Abbiamo un rapporto particolare.."/ La verità su Alessandra Celentano

Una di queste, come riporta Novella 2000, era in particolare rivolta a Cricca. Il giovane cantante in casetta ha avuto una breve frequentazione con Isobel Kinnear, della quale si è invaghito. Lei, tuttavia, ha preferito interrompere tale interesse per concentrarsi esclusivamente sulla gara e sulle esibizioni del Serale. Ora, a distanza di settimane, il cantante torna a parlare del sentimento verso la ballerina e, rispondendo a chi gli ha chiesto se in casetta si fosse innamorato, ha così risposto, spiazzando tutti: “Sì, di Isobel. Grande errore“.

Amici 22, Rock in Roma: alla reunion di cantanti e ballerini, anche l'espulso Tommy Dali/ Lo spoiler TV

Cricca e Isobel, nessun ritorno di fiamma?

Una risposta che ha gelato i fan, rimasti increduli e che hanno sempre sperato e sognato un ritorno di fiamma tra Cricca e Isobel Kinnear. La risposta potrebbe anche essere frutto di uno scherzo, oppure potrebbe essere stata detta in modo leggero, ma per molti fan di Amici 22 tali parole sembrerebbero smentire qualsiasi coinvolgimento sentimentale con la talentuosa ballerina. Lei stessa, d’altronde, ha di recente parlato del loro reciproco interesse e ha deciso di lasciargli una porta aperta.

“La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici – ha confessato in un’intervista a Superguidatv – Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta“.

Amici 22, Raimondo Todaro: "Mi sono battuto per averlo.."/ Il retroscena su Mattia Zenzola

© RIPRODUZIONE RISERVATA