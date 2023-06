Amici 22, Cristiano Malgioglio prepara una hit internazionale/ Incontra Boy George e..

Amici 22 di Maria De Filippi: Cristiano Malgioglio verso una collaborazione internazionale: lo spoiler sul ritorno alla musica

Il giudice più discusso di Amici 22, Cristiano Malgioglio, si prepara ad un nuovo debutto oltre la re-entry TV prevista a Tale e quale show, per una collaborazione di risonanza international. O almeno questa é una delle perle di gossip del momento, che trapelano online sul conto del paroliere, che a quanto pare si conferma nel ruolo di giurato nel cast dei protagonisti di Tali e quali show 2023 di Carlo Conti, tra gli ultimi spoiler tv.

Stando a quanto é riportato da Ivan Rota tra le pagine del portale web Dagospia, Cristiano Malgioglio é in lizza per un ritorno al primo amore, la musica, e in un ruolo di risonanza internazionale. Oltre al successo riscosso in TV nell’ultimo decennio di storia del costume del piccolo schermo made in Italy, come opinionista al Grande Fratello vip e giurato a Tale e quale show e giudice uscente di Amici 22 tra gli altri impegni, l’iconico artista dal talento poliedrico si direbbe pronto per un’opera musicale e in duetto con una star di successo internazionale: “Dopo il successo di Amici di Maria, Cristiano Malgioglio non si ferma: in attesa di tornare come giurato a Tale e Quale Show, ha voluto incontrare il mitico Boy George. I due cantanti collaboreranno: potrebbe essere una cover di Do you really want to hurt me”, si apprende testualmente della grande anticipazione sulla nuova opera di Cristiano Malgioglio in cantiere.

Cristiano Malgioglio conferma il come-back alla musica?

Nel dettaglio, il comeback in musica per il paroliere consisterebbe in una rivisitazione della canzone “cult” di Boy George con i Culture Club”.

L’influenza che il paroliere esercita come icona della TV, al di là della mancata partecipazione al Festival della Canzone italiana prossimamente in ripartenza con l’edizione di Sanremo 2024, quindi, non riesce a rendere il nome di Cristiano Malgioglio distante dalla musica. Chiaramente l’indiscrezione della collaborazione in cantiere é da prendersi con le pinze, fino ad una possibile conferma o smentita del diretto interessato, Cristiano Malgioglio.

