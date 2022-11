Amici 22 diventa Uomini e donne?/ Cuccarini: “Per gli ormoni dei ragazzi é primavera”

Amici 22 di Maria De Filippi meglio di Uomini e donne: il record delle coppie parla chiaro

Mentre prosegue la corsa al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, la casetta dei talenti -agli occhi dei telespettatori sembra sostituirsi a Uomini e donne nei palinsesti Mediaset. Il che, per l’insegnante di canto confermatasi al talent, Lorella Cuccarini, sarebbe tutta una questione di ormoni dei talenti concorrenti.

Amici 2022, NDG ultimo nel canto in classifica/ Eliminato? Il verdetto Cuccarini é..

Come emerge tra le pagine del nuovo numero di Di più TV, infatti, i telespettatori più attivi sui social fanno notare che a poco più di un mese e mezzo dal debutto, Amici 22, più che per il percorso artistico dei talenti concorrenti faccia segnare ascolti TV servendosi perlopiù di immagini al miele delle effusioni amorose dei ragazzi. Tant’é vero che é esplosa una polemica web che taccia Amici 22 di fare un taglio al percorso artistico per dare spazio alla liaison amorosa con la compagna di studio Maddalena Svevi, di Mattia Zenzola. Mattia sarebbe quindi penalizzato dal punto di vista artistico al talent, per la congettura web ipotizzata sulle logiche TV del talent finalizzate agli ascolti TV.

Perchè Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato?/ “Mi ha rubato la scena"

Lo scorso settembre 2022 partiva il talent in corso e ad oggi, mentre si avvicina la nuova puntata domenicale, Amici 22 già conta quota 4 coppie televisive, più di quante ne possano nascere in proporzione della tempistica record di un mese e mezzo circa, a Uomini e donne, che come il talent é prodotto e condotto da Maria De Filippi ma a differenza del format fratello dedicato ai talenti nasce appositamente per i sentimenti e la ricerca dell’amore. E alla luce delle 4 coppie nate in tempi TV da record ad Amici 22, c’é chi nel web sembra contestare la svolta romantica del talent che farebbe di Amici uno slot tv fotocopia di Uomini e donne: “Ma stiamo guardando Amici o Uomini e donne?”, si chiede qualche utente del web. Questo a margine del daytime e le puntate domenicali di Amici 22 in corso.

Amici 2022: Niveo in sfida, eliminato?/ Cuccarini attacca Zerbi: "Respingo le accuse"

A dare una chiave di lettura del misterioso caso di Amici 22 é, intanto, Lorella Cuccarini: «È colpa delle temperature che sono ancora troppo alte pensano che sia primavera» .Ma quali sono le tanto discusse coppie da record di Amici 22 che fanno impallidire dame, cavaliere e tronisti di Uomini e donne?

Chi sono le 4 coppie da record di Amici 22

La prima coppia nata al talent in corso é formata da Rita Danza e Niveo, rispettivamente ballerina allieva di Alessandra Celentano e cantante allievo di Lorella Cuccarini. Per la ballerina, affetta da dislessia, disgrafia e discalculia il cantante che ha i capelli precocemente bianchi rappresenta “la cura”. La seconda coppia é formata dai biondi dagli occhi di ghiaccio Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, rispettivamente allievo ballerino di Raimondo Todaro e allieva ballerina di Emanuel Lo. Anche se di recente la Svevi ha contestato al ballerino un palese allontanamento. La terza couple é formata da Megan Ria e Gianmarco Petrelli, rispettivamente ballerina allieva di Raimondo Todaro e allievo ballerino di Alessandra Celentano. Lui, però, non ama etichettare un amore né etichettarsi come single o fidanzato. Che sia un rappresentante dell’amore universale? La quarta ed ultima coppia, a quanto pare finita sul nascere, vede protagonisti Wax e Claudia Bentrovato, rispettivamente cantante allievo di Arisa e ballerina allieva di Emanuel Lo. Dopo un passionale bacio shakespeariano, Claudia ha definito chiusa la lovestory per delle mancanze di attenzioni in amore, del cantante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA