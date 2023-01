Amici 22, due allievi espulsi dopo la notte Capodanno/ Cosa è successo

Amici 22, giallo sulla notte di Capodanno: due allievi espulsi

Durante la notte di Capodanno sembra che un gruppo di allievi abbiano gravemente contravvenuto alle regole della scuola di Amici 22. In seguito a quanto accaduto, Maria De Filippi ha preso seri provvedimenti contro gli studenti e due sono stati espulsi. Tommy è stato cacciato dal professore Rudy e Valeria è uscita in seguito a una sfida diretta con Cricca.

Sul web molte sono state le teoria su quanto possa essere accaduto ad Amici 22 la notte di Capodanno. Alcuni hanno pensato a rapporti di gruppo tra gli allievi, altri che possano aver fatto uso di droghe e quanto altro. Ognuna di queste spiegazioni risulta non del tutto plausibile, ma ancora non si è a conoscenza dell’esatta natura della situazione che gli allievi hanno creato.

Amici 22, cosa è successo durante la notte di Capodanno?

Alcuni allievi di Amici 22 sono stati protagonisti di una violazione delle regole durante la notte di Capodanno. Ad essere coinvolti sono stati Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu anche se solo due di questi sono stati espulsi dalla scuola.

Dopo moltissime teorie che circolano sul web, compare un’indiscrezione di SuperGuidaTv definita affidabile dallo stesso sito: “Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare..Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già” La noce moscata contiene due principi attivi: la miristicina e l’elemicina. La spezia può, dunque, provocare un effetto molto simile a quella dell’LSD. Si tratta ancora di rumor, non c’è nulla di certo e neanche di confermato, ma al momento questa è l’unica spiegazione plausibile che circola in rete.

