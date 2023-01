Amici 22, Eleonora Cabras in crisi: eliminata?/ “Devo abituarmi a…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras rischia l’eliminazione? Lo sfogo della ballerina new entry

Manca poco al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, la new entry al talent Eleonora Cabras si direbbe già a rischio eliminazione. La ballerina rischia infatti di finire nella blacklist degli eliminati di Amici 22. In primis per la messa in discussione subita da Alessandra Celentano, che non la riterrebbe in grado di poter garantire un apprendimento veloce della tecnica di ballo alle lezioni previste nella scuola, di preparazione alla prima serata tv prevista per la primavera 2023, quando ormai si fa sempre più vicina la fase finale dello show.

Ma non solo. La stessa ballerina si direbbe in forte difficoltà, ora che indossa i panni di allieva ballerina di latino e new-entry nella scuola più amata dagli italiani. Questo perché sente fortemente nostalgia di casa e degli affetti più cari. Come emerge nel daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, datato 19 gennaio 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5. Un momento TV dove la bella ballerina mora appare in lacrime, in un momento di condivisione con i compagni di studio, dove in particolare si presta alla lettura delle righe scritte in una lettera destinata ai genitori.

La lettera commossa di Eleonora Cabras, ad Amici 22

“Ciao mamma e papà, sapete, nonostante la felicità di essere qui che mi manca casa…- esordisce la mora allieva di Raimondo Todaro, mentre legge ai compagni di studio la sua epistole-, sapere di essere qui mi dà la forza per andare avanti”. La ballerina tiene molto al sogno di poter rendere la sua danza popolare, attraverso la partecipazione al talent show. Ma non solo, perché poi nella lettera mette nero su bianco il cambiamento che intende conseguire nella scuola: “Questo é il mio sogno che ho da tanto tempo. Ogni notte guardo la vostro foto e piango perché devo abituarmi a stare lontana da voi… per così tanto tempo”. Riuscirà, quindi, Eleonora Cabras ad evitare il rischio eliminazione da Amici 22, nonostante la crisi?

