Amici 22, Eleonora Cabras vs tutti: “Che schifo!”/ Il conto in sospeso con Mattia

Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras fa ingresso nella scuola e ritrova Mattia Zenzola

Quando ormai manca poco al via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras ha ingresso al talent, con un affondo ai compagni di studio, presentandosi peraltro come una vecchia conoscenza di Mattia Zenzola. Quest’ultimo, concorrente re-entry al talent dopo il ritiro che subiva lo scorso anno per un infortunio, nel mezzo del percorso di studio ad Amici 21, finiva a rischio eliminazione in una sfida di categoria latin proprio contro Eleonora (new entry voluta da Raimondo Todaro ad Amici 22), per poi battere la diretta competitor. E al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 12 gennaio 2023, i due rivali latinisti hanno modo di rivedersi, con la ballerina che- presentandosi alla classe- punzecchia il single Mattia, reduce dalla rottura con la compagna ballerina e ormai sua ex, Maddalena Svevi. “Mi ha mandata fuori!”, esclama la sexy mora, con tanto di sorriso ammiccante diretto a Mattia, Eleonora, in confidenza con i compagni della classe di concorrenti. Questo, nel momento delle presentazioni generali, al suo ingresso nella scuola.

Amici 22, Federica Andreani eliminata?/ Rudy Zerbi la sfida: "Sei spenta"

Eleonora attacca, non troppo velatamente, la classe di Amici 22

Ma non é tutto. Perché la new entry poi deve fare i conti con le cattive condizioni igieniche della scuola di Amici 22. Così come lei stessa segnala in un primo affondo ai concorrenti rivali: “questi no raga… lo dico per noi e poi mi fa schi*o… Dov’é l’aspirapolvere?” , passa quindi alla contestazione contro la classe di concorrenti, la new entry ad Amici 22. La giovane, non a caso si mobilita per ripulire la casetta che accoglie i talenti e quest’ultimi non risparmiano sorrisi, palesandosi sorpresi.

Alex Wyse, ex di Amici si è fidanzato?/ Avvistato più volte con Michelle Cavallaro

E, intanto, i telespettatori attivi via social non si risparmiano, tra gli annessi commenti più disparati. Tra questi, emerge sul profilo Instagram di Amici quello rilasciato da un utente, che a margine della new entry Eleonora e il disordine nella scuola, quindi, ironizza con riferimento al caso choc “noce moscata” che ha provocato l’eliminazione di Tommy Dali dal talent: ” Ecco chi ha spazzato via le tracce della noce moscata”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA