Amici 22, gara canto truccata?/ Ex prof Luca Jurman choc: “Playback spudorato”

Amici 22, Luca Jurman tuona contro il talent-show: l’accusa é choc

Manca poco al via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, non a caso, Luca Jurman lancia un nuovo affondo social, tacciando il talent di essere una gara truccata, a suon di “playback” spudorato. Può dirsi uno dei volti TV storici del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Luca Jurman, ex professore di canto ad Amici -che tra gli altri allievi nella scuola di Canale 5, ha seguito Silvia Olari, Valerio Scanu, Alessandra Amoroso, Marco Carta- sulla scia della teoria “noce moscata” esplosa nel web sul Capodanno choc di Amici 22, torna a tuonare. Chiaro e forte, e con tanto di menzione: Federica Andreani.

In un video condiviso su TikTok l’esperto infiamma la polemica social in corso sul talent. Taccia Amici 22 di essere una gara di canto truccata, relativamente al contenuto della puntata del talent datata 8 gennaio 2023, dove in particolare Federica Andreani sarebbe favorita, tra i cantanti in corsa.

“L’11 gennaio, stavo commentando la puntata dell’8 gennaio – fa sapere nel video l’ex talentscout di Amici, ora avvezzo a sentenziare sul talent di Canale 5 con le sue pagelle social- e, sentendo la performance di Federica, mi sono insospettito”. Data la sensibilità artistica ed esperienza maturata nel campo della musica, il musicista poi prosegue perentorio nella sua accusa mossa ad Amici 22, di favorire i cantanti nell’ammissione al serale, con l’ausilio di autotune, playback e ogni altro mezzo di perfezionamento artificiale della voce: “Nelle parti alte si sentiva solo autotune, ma nel resto ho avuto il sospetto che fosse in playback”. “Sentivo la sua voce troppo compatta, quasi masterizzata- rincara la dose-. Dopo la live, su Twich, mi è arrivata una notifica che diceva che avevo appena ascoltato un brano di un disco già in commercio”. Il riferimento del brano riconosciuto su Twich, oggetto dell’accusa, é al secondo inedito che Federica Andreani ha pubblicato lo scorso 10 gennaio 2023, dal titolo 26 modi. La canzone che Federica avrebbe eseguito in playback.

L’analisi dell’ex volto di Amici, nel complesso, é accurata e pesa come un macigno sulla validità della consuetudinaria gara di canto che si svolge alle puntate domenicali del talent. Luca Jurman sostiene, inoltre, che nel caso di Federica, la cantante possa essere stata favorita alla gara di canto per via di un malessere.

Questo, alludendo ad un possibile calo di voce dovuto ad un problema di salute generale, che potrebbe aver avuto la giovane, tanto che al talent si sarebbe poi ricorso al sospetto favoritismo. “Se uno sta male ci può stare -spiega Jurman, parlando del caso Federica Andreani-, ma avrebbero dovuto dichiararlo visto che c’erano dei giudici a valutare la performance, per decidere chi tra i ragazzi sarebbe andato al serale”.

Insomma, almeno una tra i cantanti concorrenti in corsa per un posto al serale di Amici 22, nella puntata di riferimento del talent, datata 8 gennaio 2023, avrebbe eseguito una performance truccata. O almeno questo é stando all’accusa lanciata da Luca Jurman. Che il talent possa presto replicare all’esperto musicale?











