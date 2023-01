Amici 22, gara cover: Wax ultimo, eliminato?/Anna Pettinelli lo stronca: “Scialbetta”

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax giunge ultimo nella classifica della gara cover: rischio eliminazione per lui?

Si infiamma la competizione del circuito canto di Amici 22 di Maria De Filippi, con il ritorno al talent di Anna Pettinelli, che segna la messa in discussione di Wax. Quest’ultimo, un tra i cantautori più popolari tra i concorrenti in corsa al talent di Maria De Filippi, si direbbe a rischio eliminazione in vista del serale del talent, dal momento che la rinnovata classifica domenicale del circuito canto, relativa alla gara cover,.lo vede posizionato all’ultimo posto.

L’ordine di arrivo in questione riguarda la nuova gara cover tenutasi nella puntata datata 30 gennaio 2023, al cospetto dei giudici Rocco Hunt, Alex Britti e la ex insegnante di canto al talent, Anna Pettinelli. La re-entry della Pettinelli al talent, tra gli altri giudizi espressi da lei e gli altri giudici, segna un riconoscimento del talento di Aaron Cenere e la messa in discussione di Wax.

Alla gara cover di Amici 22, Wax canta Diavolo in me di Zucchero e per Anna la cover é da definirsi “scialbetta” in un duro affondo al giovane. “Si muove sul palco ed é per quello che prende la sufficienza. Però, insomma, non aggiunge moltissimo. Ti muovi ti muovi bene, Wax”. Arisa quindi difende l’allievo: “L’intro, introduzione, l’ha scritta lui ha fatto tutto da solo. Scrive le barre”. Ma per Anna Wax non fa comunque la differenza nel canto, con la cover personalizzata: “non trovo che questa versione sia particolarmente personale”. Arisa rimarca, a difesa del talento protetto: “ma loro sono vincolati in un compito, il pezzo é quello che é e lui ha fatto il massimo che poteva”. Dopo il Capodanno choc, il “fatto grave” censurato in tv, Wax contesta a suo modo la critica del giudice: “Io sono abbastanza diavolo e mi sto trasformando in un angioletto”. Tuttavia lui giunge ultimo nella classifica stilata dai giudici al termine della gara cover. Il che é indice del fatto che Wax sia giudicato in negativo, al confronto con i rivali nel canto, anche da Rocco Hunt e Alex Britti. E dal momento che le ultime posizioni nelle varie classifiche sono tra gli indicatori per una messa in discussione dei talenti -che spesso si traduce in una sfida con un candidato esterno voluta da parte di uno degli insegnanti o il resto della produzione, Wax può dirsi a rischio eliminazione.

Aaron Cenere strega Anna Pettinelli, ad Amici 22

Ma quali sono gli altri giudizi espressi sui concorrenti cantanti di Amici 22, rispetto alla nuova gara di canto? Piccolo G ha eseguito Il tempo di morire classificandosi alla posizione #1: “bravo, hai fatto tua la canzone senza stravolgere la melodia”, sentenzia Alex Britti, preannunciato ospite a Sanremo 2023 per il duetto alla gara cover voluto dall’ex Amici 21 e concorrente Big del Festival, LDA.

Cricca quinto, esegue la cover di Due e la vociferata neo giudice al prossimo serale di Amici in partenza a primavera 2023, Anna Pettinelli, lo stronca: “un bel compitino, ma mancava l’emozione”.

Federica Andreani sesta, canta Never enough, e Rocco Hunt la elogia: “erano montagne russe in questa canzone, però credo che la standing ovation del pubblico parli da sola”.

Angelina Mango si colloca alla #2; canta No roots e Alex Britti la elogia: “che botta, hai anche una intonazione da fare invidia, sinceramente”. Quindi, Anna Pettinelli lo pungola: “Ti sei dato dello stonato da solo”. Il giudice replica: “Io non canto con quella tecnica, passava dalla voce normale al falsetto la Mango. Bravissima”.

Niveo giunge alla posizione #4 con Insieme a te non ci sto più e Rocco Hunt lo premia: “un pezzo di storia della musica. Mi sei arrivato e ti ho dato un bel voto. Non é facile interpretare un brano del genere erenderlo tuo con il tuo timbro”.

Aaron Cenere giunge alla #3 e Anna Pettinelli lo encomia: “guardo il prof Rudy Zerbi perché io e lui non siamo mai d’accordo. Io trovo che tu abbia una voce pazzesca. Uno strumento in più questo… Human é un pezzo inimitabile e renderlo tuo aggiungendoci del proprio vuole dire tanto..tu quando canti prendi una persona e finché non é finita non la molli più”.













