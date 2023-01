Amici 22, gara inediti: Angelina Mango canta Voglia di vivere/ “Nasce da un incontro”

Amici 22 di Maria De Filippi apre la nuova gara inediti con Angelina Mango…

Ad Amici 22 di Maria De Filippi si apre una nuova gara inediti, con la prima della classe canto, Angelina Mango, tra i concorrenti competitor in corsa. Per il titolo di miglior inedito di Amici 22, la figlia d’arte dell’ex Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta Pino Mango, Angelina Mango, schiera il primo inedito lanciato nella scuola dei talenti di Canale 5. Si tratta di Voglia di vivere.

Un inedito che si preannuncia essere una delle hit tormentoni della stagione musicale primavera/estate 2023 e che la cantautrice in corsa ad Amici 22 canta con una notevole padronanza scenica sul palco del talent di Maria De Filippi, strizzando l’occhio alle Popstar d’oltreoceano, come Britney Spears.

“Il brano é nato “da un incontro con un ragazzo con cui l’ho scritto… lui era in ritardo… ed era il primo pezzo felice – fa sapere Angelina Mango, incalzata da Maria De Filippi, sul retroscena della nascita di Voglia di vivere-, prima scrivevo pezzi depressi…”.

Angelina presenta Voglia di vivere

L’inedito che concorre alla gara inediti di Amici 22, quindi, rappresenta una svolta personale e artistica della allieva di Lorella Cuccarini, Mango: “Ero contenta, in salute, innamorata e avevo voglia di vivere…”. Ma cosa significa per una figlia d’arte qual é Angelina Mango cantare? “É più facile di parlare- spiega la giovane popstar di Amici 22, che attraverso la musica segue le orme del papà cantautore stroncato da un infarto accusato mentre era sul palco di una sua performance-, non vuol dire neanche parlare…”.

Vota "Voglia di vivere" di Angelina tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il suo nome o 02, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVXaG o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/GO2IknmzJG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2023



Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.











