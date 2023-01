Amici 22, gara inediti di Radio Mediaset: chi é il vincitore?/ Tra Federica, Wax…

Amici 22 di Maria De Filippi, Radio Mediaset decreta il vincitore della gara inediti per il vincitore in radio

Chi vince il titolo di miglior inedito alla gara Radio Mediaset, indetta ad Amici 22 di Maria De Filippi? Alla nuova puntata domenicale di Amici 22, in onda il 29 gennaio 2023 su Canale 5 e le cui anticipazioni TV sono riprese da Amici news e Superguida TV online, vi sono i primi aggiornamenti del contest radiofonico facente capo a Rebecca Staffelli, voce e immagine di Radio 105, che forma il primo player nazionale radiofonico in un gruppo di network radiofonici, la madre della gara inediti- Radio Mediaset.

Al suo rientro in studio, ad Amici 22, Rebecca Staffelli comunica i nomi dei concorrenti del circuito canto selezionati al primo step del contest, sulla base del maggior numero di passaggi radiofonici messi a segno dagli inediti in corsa nella gara inediti, per la seconda fase: Piccolo G, Wax, Angelina Mango, Federica Andreani.

Amici 22, gara inediti: dopo Cricca, vince Wax/ Esce il video di Ballerine e guantoni

I vincitori degli altri contest e il rilascio della compilation di Amici di Maria De Filippi

E non é tutto. Dalle anticipazioni TV, emergono anche i verdetti degli altri contest domenicali e i relativi vincitori, registratisi alla nuova puntata di Amici 22:

“Gara Tim: vince Mattia Zenzola, che balla Rosalia; Gara Oreo: vince Gianmarco Petrelli”.

Amici 22: classe divisa in fazioni, c'entra Wax?/ "Mi sento chiamato in causa.."

Inoltre, gli inediti dei cantanti concorrenti in corsa di Amici 22 diventano una compilation, dal titolo Full out: “Chi acquista la compilation di Amici Full out avrà l’opportunità di partecipare ad un concerto dal vivo con i ragazzi..”.

E nell’attesa di Sanremo 2023, l’ex concorrente di Amici 21 di Maria De Filippi LDA si racconta senza filtri, in una nuova intervista rilasciata nel pre-Festival che vede contendersi il titolo di “Canzone italiana” 28 artisti concorrenti B. Nelle ultime dichiarazioni a mezzo stampa, in particolare l’ex Amici 21 di Maria De Filippi anticipa il duetto cover sanremese che lo attende in collaborazione con Alex Britti.



Amici 22, Wax canta l'inedito Ballerine e guantoni/ "Conoscere il mondo..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA