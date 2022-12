Amici 22, Gianmarco Petrelli chiude con Megan Ria/ C’entra Isobel Fetiye Kinnear?

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli chiude con Megan Ria

Mentre si avvicina il via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, un’altra coppia nata al talent scoppia, si tratta di Gianmarco Petrelli e Megan Ria, il che sarebbe per via di Isobel Fetiye Kinnear, per il pubblico TV. Come si evince dal rinnovato daytime di Amici 22, rispetto agli alti e i bassi avuti nella relazione amorosa avviata al talent Gianmarco e Megan hanno ora modo e tempo per fare un bilancio consuntivo, che é negativo rispetto alle aspettative generali maturate dai rispettivi fandom dei due giovani su una lovestory duratura tra i due. Questo, perché, al nuovo confronto ad Amici 22 i due chiudono sul nascere il loro amore.

“Non capisco la situazione- dichiara dal suo canto Gianmarco, in confidenza con Megan-. Io non mi trovo… o é si o é no…”. E lei gli replica provando a giustificare i loro up & down: ” Io ci ho pensato e ho una risposta. Siamo qui H24, insieme”. Ma il ballerino non vede una via d’uscita dal tunnel. La relazione é chiusa per lui: ” Se della roba c’è, c’é, oppure no… non sono in grado di affrontare questa convivenza ho bisogno di tempo…non posso andare avanti a pensare se ci sei o no. Non c’é più quella connessione di sguardi, quel bisogno di cercarsi”.

Esplode il triangolo ad Amici 22?

Insomma, per Gianmarco Petrelli la lovestory con Megan Ria é ormai acqua passata. E, intanto, tra i telespettatori attivi sui social, c’é chi scommetterebbe che Isobel Fetiye Kinnear, la new entry australiana ad Amici 22, nel circuito ballo, sia in realtà la causa della rottura tra i due ormai ex: la bionda si palesa sempre più vicina al ballerino, tra una lezione e l’altra di danza, seguiti dalla stessa insegnante, Alessandra Celentano.



Nel frattempo fa rumore l'assenza di LDA alla line-up di Capodanno in musica di Canale 5, dopo la promozione dell'ex Amici 21 a Sanremo 2023…











