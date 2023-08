Amici 22, Gianmarco Petrelli: “Megan Ria? Una storia inaspettata…”/ La scoperta dell’amore

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli e Megan Ria proseguono la lovestory

Sono una delle coppie nate e sopravvissute oltre lo spazio e il tempo condiviso ad Amici 22, Gianmarco Petrelli e Megan Ria, e in un’intervista esclusiva il ballerino ora conferma la neonata lovestory. I due ballerini di danza contemporanea si conoscevano per la prima volta ancor prima di prendere parte all’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici 22, per poi scoprirsi del tutto innamorati l’una dell’altra nel mezzo dell’esperienza formativa nel ballo intrapresa nella celebre scuola dei talenti.

E, così come rende noto il ballerino, tra le dichiarazioni rilasciate in un’intervista esclusiva concessa al web format Dimmi di te di Lorella Cuccarini, la lovestory tra i due giovani talenti prosegue a gonfie vele.

Questo, complice il progetto di convivenza che i diretti interessati hanno avviato nel post-talent show di Maria De Filippi.

Le dichiarazioni intimiste dell’ex Amici 22, Gianmarco Petrelli

“C’è stata queste storia inaspettata- esordisce Gianmarco Petrelli tra le dichiarazioni rilasciate nell’intervista, per poi proseguire -. Megan io la conoscevo prima di fare Amici e io proprio lì dentro ho capito che le persone fuori non si conoscono a fondo. In quest’esperienza ho avuto modo di approfondire la vera persona che è Megan e lei ha avuto modo di approfondire la mia vera persona e ci siamo incontrati”. L’intervento rivelatorio, poi, prosegue ancora tra le altre dichiarazioni sull’amore condiviso con Megan Ria, dentro e fuori lo spazio di Amici 22: “Quindi inaspettato perché mai l’avrei detto onestamente… Ora viviamo insieme, abbiamo una casa a Milano e siamo felici. Condividiamo insieme questo post Amici e tutte le cose che ci succedono adesso. Abbiamo vinto due borse di studio ad Amici simili, nello stesso periodo ma in due situazioni diverse. Condivideremo il viaggio e l’esperienza. Condivideremo anche quello, quindi pazzesco”.

Tra i rapporti consolidatisi ad Amici 22, poi, Gianmarco Petrelli oltre Megan Ria ricorda anche dei talenti maschili: “Cricca e Megghi sono stati importanti. Le amicizie che vorrei mantenere nel tempo? Quasi tutte, però in particolare Cricca, Ramon, Piccolo G. e ovviamente Megan”.

