Wax criticato dal giudice Linus sul suo inedito: i motivi

Amici 22 ha chiamato un giudice esterno, Linus, per valutare gli inediti degli allievi del talent show. Arrivato il momento dell’esibizione di Wax con la sua Grazie, il direttore artistico di Radio Deejay si è mostrato perplesso. Qualcosa non ha convinto il giudice che, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Sono un po’ combattuto con te. Perché ci sono delle cose che mi piacciono e altre che mi lasciano perplesso. ”

Amici 22, giudice stronca Wax sugli inediti/ "Troppo simile a Blanco"

E ancora: “La cosa più importante che ti devo dire è di stare attento. Perché tutti quanti noi quando iniziamo a fare un lavoro – specialmente in una chiave artistica – tendiamo a rifarci anche inconsapevolmente ad alcuni modelli. E nel tuo caso devo dire che si vede che hai ascoltato molto Blanco, magari anche involontariamente salta fuori la disperazione che c’è nel modo di cantare e nel modo di comporre di Blanco.”

Linus combattuto su Wax: “sei anche molto originale e teatrale”

Il giudice Linus ha, dunque, visto troppe somiglianze con Blanco nell’inedito di Wax di cui riconosce lo stile compositivo. Nonostante questo, il direttore artistico si dice combattuto perchè riconosce anche delle notevoli qualità all’allievo di Amici 22.

Come riporta Biccy, Linus dichiara: “Ecco, ho trovato lo stesso nella tua canzone, che quindi gli fa perdere un po’ di originalità. C’è questa somiglianza con Blanco. Poi dall’altra parte sei molto originale e teatrale. Devi mettere più ordine in quello che fai. Cerca di essere più tu e meno gli altri. Non perdere la voglia di essere cinematografico nelle canzoni e nelle esibizioni“. Dunque, c’è anche qualcosa di molto positivo e convincente nell’esibizione di Wax secondo il giudice. Intanto, l’allievo è stato protagonista di un duro scontro con Aaron: clicca qui per sapere cosa sia successo.

Cantante dopo cantante è arrivato il turno di Wax con la sua "Grazie"! Il suo inedito è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ascoltalo ora, clicca qui ➡ https://t.co/2LZ91K3P84 pic.twitter.com/ZiZCdQ1xCR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 22, 2023













