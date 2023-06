Amici 22, Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi?/ Esplode il triangolo con NDG: il gesto inaspettato

Amici 22, Giulia Stabile si intrattiene con NDG: é crisi con Sangiovanni?

Esplode la coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni, e la ballerina volta pagina con il cantautore di Amici 22, NDG? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo nel web, dal momento che sono ora virali via social le immagini che immortalano la ballerina in atteggiamenti complici con colui che si direbbe il rivale del fidanzato di quest’ultima, nella musica e anche in amore a quanto pare: NDG!

A destare il sospetto che la coppia nata tra i banchi di Amici 20, Giulia e Sangiovanni, sia finita in balia di una crisi d’amore, é a monte il particolare social che i due fidanzati storici non si lasciano immortalare da tempo insieme, online. E ad infiammare le annesse voci delle malelingue, che sui social preannunciano l’inizio della fine della lovestory di Amici 20, ora ci pensano le immagini virali dell’incontro della ballerina con NDG.

L’occasione per l’inaspettato duo é la reunion-evento previsto in chiaro tv su Italia 1 dei talenti uscenti di Amici 22, “Rock in Roma -Full out-” condotto proprio da Giulia Stabile, insieme all’uscente ballerina dall’ultima edizione di Amici, Isobel Fetiye Kinnear, e Nicolò De Divitiis. Tra le annesse immagini finite online, anche per mezzo della pubblicazione social di Giulia Stabile, la ballerina si lascia immortalare con gli amici protagonisti dell’evento tenuto a Roma, mentre quest’ultimi ricevono le attenzioni dei fan e anche delle rose, in quel di Roma. Ma non solo. Alcuni video-frame ritraggono la ballerina in atteggiamenti complici con NDG: i due scherzano, con lei che si concede un succulento trancio di pizza, e arriva un tenero abbraccio.

Giulia Stabile, Sangiovanni e NDG sono pronti a smentire il gossip che li coinvolge?

I fan dei tre ex allievi di Amici, tra gli utenti attivi nel web, sospettano, non a caso intanto che sia appena esploso un nuovo “triangolo”, che in particolare vedrebbe Giulia Stabile e il cantautore pop, Sangiovanni, destinati ad ufficializzare la loro rottura nell’imminente, anche a causa del trapper NDG.

Chiaramente, si attende un riscontro rispetto al sospetto sul “triangolo”, da parte degli artisti coinvolti nel gossip del momento.













