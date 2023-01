Amici 22, gli eliminati Tommy Dali e Rita Danza complici: che succede?/ Ogni minuto..

Amici 22: Tommy Dali e Rita Danza diventano Ogni minuto

Tommy Dali e Rita Danza rinascono dopo l’eliminazione subita ad Amici 22, stringendo le forze per una canzone, Ogni minuto. Si tratta del nuovo singolo che Tommy Dali rilascia allo scoccare della mezzanotte del 27 gennaio, per Island records, conquistandosi nel giro di pochi minuti la nuova cover di una celebre playlist su Spotify Italia. Trattasi di “Generazione zeta”, che, in una top-list di canzoni e artisti, é la playlist più rappresentativa dei giovani, ma al contempo anche trasversale, in quanto abbraccia più generazioni di fruitori di musica sulla piattaforma di streaming online, Spotify.

Ad anticipare i tempi dell’uscita di Ogni minuto é Tommy Dali, eliminato ad Amici 22 per il volere di Rudy Zerbi, dopo che il giovane é stato indicato al talent show come uno dei responsabili del Capodanno choc.

Dopo il giallo del Capodanno choc, Tommy Dali vuole Rita Danza nel suo video e…

“Un fatto grave”, a detta della produzione del talent, peraltro censurato in tv, e che ha spinto Zerbi a non concedere nessuna chance di redenzione a Tommy, neanche una sfida contro lo sfidante esterno -provvedimento disciplinare proposto in origine dalla produzione per gli allievi sospesi, del talent. Rita Danza é l’eliminata di Amici 22 per il volere dell’insegnante Alessandra Celentano, che seppur riconoscendo il talento della ballerina affetta dal disturbo di dislessia, discalculia e disgrafia ne ha ritenuto concluso il percorso TV, in vista della fase serale del talent show di Canale 5. E riattivatosi sui social, dopo l’eliminazione subita tra le contestazioni web più disparate contro il talent, Tommy Dali si lascia immortalare in uno scatto e in alcuni frame di video con Rita Danza, sulle note di Ogni minuto.

Che succede tra i due eliminati, ora vicini e complici, dopo Amici 22? Un interrogativo che sovviene spontaneo, all’occhio pubblico dei telespettatori attivi via social. Ma la curiosità é presto appagata, per la gioia dei fan dei due ex compagni di banco. Ogni minuto, appena rilasciato sulle piattaforme musicali con annessi commenti di consenso da parte dei fan dei due beniamini pop, anche con il video ufficiale caricato sull’account di Tommy Dali su YouTube, racconta “un sentimento che è diventato silenzio e che lotta ancora per sopravvivere“.

“Non sono mai riuscito a dirti un ultimo ciao -scrive Tommy Dali del nuovo singolo, per spiegarne il senso-. So che la tua voce è la mia voce. Il racconto di un sentimento che è diventato silenzio ma lotta ancora per sopravvivere: ascolta ora Ogni Minuto, il nuovo singolo di @tommyd4li!”. E in un altro post pubblico su Instagram, poi, il cantautore pop-drill tanto amato dalla Generazione zeta, rimarca: “Cattive abitudini e brutti pensieri, ma siamo ancora in piedi e il video di “Ogni Minuto” è FUORI ORA”.

Il videoclip di Ogni minuto, fruibile su YouTube, immortala gli ex Amici 22, il cantante Tommy Dali e la ballerina Rita Danza, mentre fondono le loro arti nel ricordo di un sentimento che suona anche dopo la sua “apparente” fine. E i fan ringraziano i beniamini, per l’emozione della canzone.

















