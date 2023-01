Amici 22, gli inediti diventano un album/ Esce Full Out: data e news del rilascio

Amici 22 di Maria De Filippi diventa una compilation di singoli

La nuova puntata domenicale di Amici 22, che segna il ritorno in TV del talent di Maria De Filippi, annuncia il rilascio di un nuovo album che vede protagonisti i talenti cantanti in corsa e non solo. Al rinnovato appuntamento TV, la conduttrice Maria De Filippi svela che in data odierna, 8 gennaio 2022, é fissato il via ai preordini di Full out. Questo é il titolo del nuovo album realizzato dai cantanti protagonisti della competizione di Amici 22, incluso Cricca, uno dei due eliminati in puntata dal talent show.

“È in preordine da OGGI, su Amazon e Music

First, la compilation dei cantanti di #Amici22 “Full out”!- si legge nella descrizione di un post che via social rilasciano i profili ufficiali di Amici 22, online-. Chi acquisterà il CD avrà la possibilità di accedere ad un LIVE

ESCLUSIVO i cui dettagli verranno comunicati in seguito, continuate a seguire i canali social di Amici e il sito www.wittytv.it

Correte sulle nostre stories e PRE-ORDINATELA subito!”.

La tracklist di Full out

La tracklist del nuovo album prossimamente in uscita e che racchiude tutti i singoli rilasciati dai cantanti concorrenti ad Amici 22 non esclude, quindi, il singolo Supereroi di Cricca, ultimo eliminato dal circuito canto del talent show di Maria De Filippi. Nel dettaglio, la compilation di Amici 22 racchiude 17 brani, tra i primi singoli pubblicati e i nuovi prossimamente in uscita il 10 gennaio 2023, delle creature dei cantanti protagonisti all’edizione in corso del talent.

I nuovi inediti prossimamente in uscita sono Voglia di vivere, primo singolo di Angelina Mango, seguito dai secondi singoli Perdonami di NDG, Ventisei modi di Federica Andreani, Ballerine e guantoni di Wax, Supereroi di Cricca. E ancora Baciami e ballami di Aaron Cenere, Finisce bene di Tommy Dali. Anche Sui sedili della metro di Niveo e Acquario di Piccolo G. A questi si aggiungono poi i primi singoli dell’era Amici 22: Universale di Aaron Cenere, Male di Tommy Dali, Scarabocchi di Niveo, Turista per sempre di Wax, Più mia di Piccolo G, Meno sola di Federica Andreani, Fuori di NDG.

All’interno dell’album, tuttavia, non figurano i brani dei neo concorrenti cantanti nel programma, Valeria Mancini e Jore.

