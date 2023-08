Amici 22: Isobel, il romantico gesto per Cricca durante un concerto/ “Quanto sei bello!”

Isobel e Cricca, dalla liaison nata tra i banchi di Amici 22 al simbiotico rapporto di amicizia

Non sempre le storie d’amore che nascono nei talent o nei reality hanno poi un seguito effettivo nella vita quotidiana, ma ciò non esclude i rapporti di amicizia e un possibile ritorno di fiamma. Nelle ultime ore particolare attenzione è rivolta ad Isobel e Cricca, protagonisti dell’edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi. I due sembravano poter dare vita ad una romantica liaison; possibilità però sfumata in poche settimane.

Nonostante l’amore tra Cricca e Isobel non abbia avuto un seguito felice, i due hanno instaurato e coltivato un tenero rapporto di amicizia che ancora oggi è testimoniato dai numerosi post che li ritraggono insieme sui social. L’ultimo aneddoto che lascia ben sperare i fan che auspicano un ritorno di fiamma – riportato da Leggo – è relativo ad un recente concerto del giovane cantante. In un video – virale sul web – si vede la ballerina nei panni di spettatrice, sorridente ed entusiasta nel mostrare un romantico cartello con scritto: “Quanto sei bello”.

Isobel e Cricca, dal concerto alla festa di compleanno: i fan “sognano” il ritorno di fiamma

Il video di Isobel al concerto di Cricca, con tanto di romantico cartello tra le mani, ha riacceso le speranze dei fan della coppia. Il sorriso smagliante e l’emozione evidente negli occhi della ballerina sembrano quasi rimandare ad un sentimento che potrebbe andare ben oltre l’amicizia. Tra l’altro, quest’ultimo aneddoto fa da eco a qualcosa che era già trapelato alcuni giorni fa e precisamente lo scorso 8 agosto. In quella data, Cricca ha spento 20 candeline ma ad attirare l’attenzione sono stati alcuni post “congiunti” che riguardano per l’appunto anche Isobel.

In occasione dei festeggiamenti per il suo 20esimo compleanno, Cricca ha avuto modo di trascorrere del tempo proprio con Isobel; il tutto documentato sui social con immagini che mettono in evidenza la tenerezza del rapporto. A destare scalpore e speranza nei fan è stato un eloquente bacio; un segnale che per la community potrebbe rappresentare un passo importante verso il possibile ritorno di fiamma tra i due. Il giovane non ha mai fatto segreto dei sentimenti per la cantante e chissà che nelle prossime settimane non arrivi la notizia tanto auspicata.











