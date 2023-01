Amici 22, Jore é il nuovo allievo di Rudy Zerbi/ “Una prova di vita, non solo musica”

Amici 22 di Maria De Filippi, Jore entra nel circuito canto: l’allievo di Rudy Zerbi si racconta

Il nuovo appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi registra l’ingresso nella scuola di Lorenzo Longoni in arte Jore. Quest’ultimo subentra nella scuola dei talenti come elemento nel circuito della competizione canto, neo concorrente e allievo nel team capeggiato dal talentscout Rudy Zerbi. Al primo incontro in sala studio con il mentore ha modo e occasione di raccontarsi per la prima volta, motivando la scelta che lo ha spinto a candidarsi ad un banco di studio ad Amici 22. Candidatura che gli ha permesso di essere notato ai casting di Amici 22 dal talentscout, per poi essere schierato dallo stesso Rudy Zerbi nella sfida contro Cricca, alla nuova puntata domenicale. Il talentscout ha messo in sfida l’allievo di Lorella Cuccarini tentando di occupargli il banco con Jore, una impresa che alla fine é riuscita, il che scatena molte contestazioni del pubblico TV che via web taccia Jore di non essere meritevole del posto al talent in sostituzione di Cricca, che al serale avrebbe garantito il suo contributo artistico schierando di certo il suo singolo lanciato nella scuola, Supereroi.

Al di là delle annesse polemiche, il talentscout ha messo a segno l’ingresso nella scuola di Jore, a cui alla prima presenza alle lezioni Rudy Zerbi lancia un preavviso: “Sei entrato tanto dopo e ti devi impegnare il doppio di tutti gli altri… ti chiedo sforzo enorme”. In vista del serale di Amici 22, fase in cui il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5, il talentscout chiede a Jore di trovare il giusto modus operandi per garantirsi l’apprendimento alle lezioni di canto e la capacità creativa veloci, anche perché al momento il giovane non ha ancora rilasciato alcun singolo rispetto al resto dei concorrenti in corsa al talent, tra i quali c’é anche chi a partire dal 10 gennaio 2023 avrà due singoli all’attivo.

“Ci tenevo molto a entrare, non solo per fare musica-si racconta al talent scout, quindi il giovane-, é una prova di vita. Va un po’ contro il mio essere sono introverso”. Il percorso di studio ad Amici 22 é una sfida a prova di musica e non solo, una sorta di sfida contro se stessi: “e questo mi aiuterebbe in primis a non rimanere nel mio e a trovarmi al di là della timidezza.- prosegue Jore-. Mi aiuterebbe a trovare un equilibrio personale”. Insomma, Jore ammette di sentirsi limitato nella vita dalla timidezza. Riuscirà tirare fuori il suo io recondito?













