Amici 22, Lorella Cuccarini una furia con NDG/ ” Ti avrei appiccicato al muro”

Amici 22, si infittisce il giallo di Capodanno 2023: Lorella Cuccarini si scaglia contro NDG

Si infittisce il giallo del Capodanno choc di Amici 22, con un dialogo infuocato tra Lorella Cuccarini e NDG, tra gli allievi sospesi in quanto coinvolti nel caso. NDG, uno dei cantautori più amati tra i concorrenti in corsa al talent di Maria De Filippi é finito nella black list degli allievi protagonisti del Capodanno turbolento, un fatto grave a detta della produzione Mediaset del talent, tanto da essere censurato in tv.

NDG nonostante abbia vinto la sfida in puntata, viene convocato dalla prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/aM78QK1nlF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2023

Alla nuova puntata domenicale di Amici 22, datata 15 gennaio 2023, tuttavia, NDG si conferma tra i concorrenti ammessi alla gara, vincendo la sfida immediata stabilita dall’insegnante, Lorella Cuccarini, come provvedimento disciplinare in seguito al fatto grave. Ciò nonostante, nel rinnovato daytime del talent, datato 17 gennaio 2023, Lorella Cuccarini gli riserva un ultimatum choc, non risparmiando parole forti, che sottolineano la gravità del Capodanno choc di Amici 22 emersa in un video: “Dopo averlo visto, come genitore… Ti avrei appiccicato al muro”.

“Io dopo questa roba qui, alla prossima, non passo… -dichiara, poi, Lorella Cuccarini, nel dialogo che lei cerca e ottiene con il pupillo, in seguito al rischio eliminazione corso dal cantante , reduce dal rilascio dell’inedito trap Perdonami. La “paternale” di Lorella, poi, prosegue perentoria: “adesso siamo a due mesi e mezzo dal serale, ma non rifiuterò una sfida da altri prof”. Insomma l’insegnante dichiara di non essere più disposta a difendere Ndg da possibili ulteriori messe in discussione da parte degli insegnanti colleghi. ” Non ci sarà una prossima volta” le fa eco Ndg, dichiarandosi dal suo canto intento a non deluderla oltremodo, nel percorso di studio intrapreso ad Amici 22.

Lorella Cuccarini affonda Tommy Dali?

Ma non é tutto. Perché poi la Cuccarini consiglia a Nunzio di stare lontano dalle presenze negative, avvalorando la pista che vedrebbe un atto a sfondo di bullismo come dinamica del giallo di Capodanno 2023: “Tu non hai bisogno di nessuno e se hai bisogno di un punto di riferimento scegli le persone giuste..a buon intenditore poche parole..”. Il riferimento sembra essere anche tra chi é uscito , in quanto eliminato dal talent. Che sia allusivo principalmente a Tommy Dali, alla cui eliminazione Ndg ha speso lacrime di sconforto per il compagno amico?













