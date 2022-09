Amici 22, Maddalena Svevi e Giovanni Cricca conquistano tutti/ “Potreste vincere”

Amici 22: chi è Maddalena Svevi ballerina de “Il cantante mascherato”

Amici 22 è iniziato e il cast della scuola condotta da Maria De Filippi si è già formata. Ad emergere e conquistare il cuore del pubblico c’è già un primo talento. Si chiama Maddalena Svevi ha 17 anni e ha già partecipato ad un programma televisivo quello condotto da Milly Carlucci: Il cantante mascherato.

Amici 22, Raimondo Todaro e Emanuel Lo ai ferri corti?/"Rapporti incrinati già prima"

La giovane danzatrice si è formata nell’Accademia genovese Naima diretta dal coreografo e ballerino Matteo Addino, che cura le coreografie per gli show di Milly Carlucci. Maddalena Svevi è entrata ad Amici 22 e ha subito colpito Can Yaman, ospite del programma che ha detto: “Questa ragazza è bravissima“. Insomma, sembra che la ballerina abbia già la strada spianata verso il serale anche se c’è ancora tanta strada da fare.

Amici 22: Wax, Andre e Rita ultimi, eliminati?/ I risultati degli esami

Amici 22: chi è il cantante Giovanni Cricca che ha stregato il pubblico

Amici 22 conta come alunno anche un’altra grande promessa, che sembra già aver conquistato il favore del pubblico e dei professori. Si chiama Giovanni Cricca ha 19 anni ed è cresciuto a Riccione. A presentarlo bene è Maria De Filippi che dichiara: “Cricca ha lavorato all’Aquafan di Riccione, dove faceva pollo fritto, granite e focacce nei chioschi. ”

Ma il cantante si è esibito anche sul palco dell’evento musicale Deejay on stage. Giovanni ha anche una storia molto particolare perchè i suoi genitori sono due operatori sanitari che si sono innamorati in Africa. In Italia si sono sposati e hanno dato alla luce Giovanni Cricca che poi è andato con loro in Australia per aiutare i più bisognosi. Dunque, sin da piccolo il cantante è abituato all’avventura e all’amore per gli altri.

Amici 22, Ramon: lettera di scuse ad Alessandra Celentano che lo ha sospeso/ Lui le regala i boxer maculati

© RIPRODUZIONE RISERVATA