Amici 22, Mattia eliminato?/Todaro: “Fai ca*ate con la Celentano, manchi di rispetto”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola tra i prossimi eliminati? Parla Raimondo Todaro

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e intanto Mattia Zenzola si direbbe a rischio eliminazione, con la messa in discussione subita da Raimondo Todaro, anche per via di Alessandra Celentano. Convocato dal professore che lo ha promosso nella scuola più amata dagli italiani, così come emerge nel daytime del talent datato 19 gennaio 2023 su Canale 5, Mattia Zenzola riceve una vera “paternale”. Il maestro lo taccia di non registrare progressi nella tecnica del ballo latin, complice il suo perdere tempo prendendo parte alle lezioni della maestra Alessandra Celentano. E nella messa in discussione inferta all’allievo, Todaro usa anche parole colorite per sottolineare tutta la delusione provata per via di Mattia, dal quale, oltretutto, si sente mancato di rispetto.

Amici 22, Mattia compie gli anni: "Mai avuto una festa.."/ La lettera della mamma

“Non ti sembra una mancanza di rispetto?!”-incalza l’allievo ballerino di latino, Raimondo Todaro. Questo, alludendo alle lezioni di danza che il giovane chiede alla produzione del talent, di poter svolgere in collaborazione con Alessandra Celentano. A detta del maestro, Mattia Zenzola presenta dei problemi importanti per ciò che concerne l’aspetto ritmico del ballo, non sa stare a tempo in tutta sostanza e, anziché impiegare tempo ed energie per la risoluzione del problema, focalizzerebbe l’attenzione sulle dritte della maestra avversa, Celentano, che farebbero perdere tempo e la giusta direzione artistica al concorrente di Amici 22.

Amici 22, Mattia Zenzola eliminato?/ Celentano gli vieta il rosario della nonna e...

Mattia Zenzola ammette il problema con il ritmo nel latin

“Sei pollo” rincara la dose Raimondo Todaro, parlando a cuore aperto al pupillo, che a detta del maestro farebbe solo “ca*ate con la Celentano”, rischiando così la chance del talent con l’eliminazione dietro l’angolo, prima del serale di Amici 22. “Invece di sistemare il tempo, chiedi lezioni alla ca**o di cane…-dichiara stizzito il professore di ballo-,se vuoi diventare un ballerino serio devi sistemare il tempo eri in anticipissimo domenica.. vogliamo fare lezioni con la maestra?”.

Amici 22, Mattia Zenzola scorda Maddalena Svevi?/ Il ballerino si avvicina ad Aurora

Nessun miglioramento importante registra Mattia, rispetto alla sua partecipazione ad Amici 21, dove si ritirava dal talent per un infortunio: ” É passato un anno e mezzo…”. E, poi, ancora l’affondo destinato ad Alessandra Celentano a margine delle lezioni fatte con Mattia: “Vederti cambiare look, cambiare le facce… mi viene da vomitare”. La replica di Mattia? Il ballerino ammette di avere un problema con il ritmo nel latino. Riuscirà a risolverlo, evitando il peggio con l’eliminazione dal talent che lo ha reso popolare?

Nel frattempo si infittisce il giallo del Capodanno choc di Amici 22.

Il maestro Todaro non si aspettava che Mattia chiedesse consigli alla maestra Celentano senza averne prima parlato con lui… #Amici22 pic.twitter.com/w6DXuRMQWq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA