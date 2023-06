Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari fidanzati top secret?/ L’indizio che insinua il dubbio

Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una coppia, dopo Amici 22? Spunta un particolare e…

Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una coppia “clandestina”, tenuta in segreto, al di là della collaborazione nata ad Amici 22? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, dal momento che gli utenti attivi nel web segnalano dei movimenti sospetti di un flirt in corso tra i due ballerini uscenti dell’ultima edizione del talent show di Amici Maria De Filippi.

Amici 22: Mattia, Isobel, Wax e Angelina debuttano a Tim live show/ Le reazioni alla reunion

Mattia Zenzola e Benedetta Vari avevano un primo incontro conoscitivo tra le mura della scuola più amata in Italia, Amici, rispettivamente nei ruoli di concorrente ballerino e concorrente ballerina e tra i due la frequentazione é proseguita fino all’eliminazione di Benedetta a pochi passi dal serale di Amici 22, stabilita dall’insegnante di ballo per il numero chiuso esiguo di possibili concorrenti partecipanti alla nuova fase TV del sabato successiva a quella del pomeridiano domenicale. Quando, poi, complice sempre il volere del maestro avuto in comune con Mattia, Raimondo Todaro, Benedetta Vari diventava una ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici 22 e dalla competizione amichevole si passava alla complicità intima tra i due. Aveva quindi inizio il partneraggio tra Benedetta e Mattia, che tra un’effusione e l’altra, scenografica, nei paso doble di latino, (si ricordino i baci sulle labbra), davano presto vita al gossip su un flirt tra loro mai ufficializzato dalla coppia di ballerini. Un gossip diventato sempre più incessante, fino a questi giorni dove una segnalazione la fa da padrona nella cronaca rosa made in Italy, sulla scia dell’apparizione della coppia di ballerini a Tim Live Show, un evento dedicato all’arte e l’intrattenimento nel preludio all’estate 2023. Per l’occasione, i due latinisti si sono esibiti in un travolgente passo a due, le cui immagini fruibili in un post del profilo Instagram di Tim sono ora virali e fanno incetta di interazioni di consenso, nel web.

Battiti live, Mattia Zenzola nel cast dei ballerini/ Il traguardo dell'ex Amici 22

Il gesto della madre di Mattia Zenzola insinua il dubbio sul possibile flirt top secret

Secondo quanto ripreso dalla blogger Deianira Marzano, sulla base delle segnalazioni degli utenti attivi online, la madre di Mattia Zenzola avrebbe condiviso via social un articolo di Nuovo TV sul possibile amore top secret nato tra i due ballerini di latino di Amici 22. Un contenuto online che sarebbe prontamente stato cancellato, poi, dalla donna, per effetto di una successiva reaction del web, ossia la segnalazione di un nuovo avvistamento di Benedetta Vari con il fidanzato storico Simone Maselli.

Questo, stando a quanto si apprende dalla news ripresa sul portale web beninformato Mondo tv24. Che Benedetta Vari stia vivendo un periodo di confusione dal punto di vista sentimentale, divisa tra “due fuochi dell’amore”, come protagonista di un nuovo triangolo? Chissà.

Amici 22, Mattia Zenzola: "Niente accade, se..."/ Rotto il silenzio sul nuovo traguardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA