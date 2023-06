Mattia Zenzola ha scritto a Lorella Cuccarini prima di Amici 22/ Lei pubblica tutto: “Ho compiuto 17 anni e…”

Mattia Zenzola aveva scritto a Lorella Cuccarini prima della partecipazione ad Amici: resi pubblici i messaggi

A poche ore da Amici Full Out, il concerto dei ragazzi di Amici 22 su Italia 1, Mattia Zenzola ha rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini, per il suo format ‘Dimmi di te’. La prof di Amici, condividendo l’intervista, ha svelato che Mattia le aveva scritto in privato su Instagram prima di partecipare al programma.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari fidanzati top secret?/ L'indizio che insinua il dubbio

Lorella Cuccarini ha fatto però molto di più, rendendo pubblici i messaggi in questione. Ecco cosa le aveva scritto Mattia: “Ciao Lorella, sono mattia, figlio di una tua fan da sempre. Ti seguo ad Amici. Ho appena compiuto 17 anni e come tantissimi giovani spero di entrare anche io nella scuola un giorno e conoscerti. Sono un latinista da piccolissimo e mi mantengo gli studi di danza con Zumba dove lavoro, anzi lavoravo, fino a marzo prima del Covid. Oggi solo lezioni online. Sei bellissima e bravissima, buon lavoro. Mattia”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 22: Mattia, Isobel, Wax e Angelina debuttano a Tim live show/ Le reazioni alla reunion

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Amici 22, Mattia Zenzola replica ai quesiti del web: la confessione

É tra i protagonisti più attesi all’evento post-Amici 22, Rock in Roma-Full out, previsto in TV dopo il successo del live capitolino e intanto, Mattia Zenzola, torna a raccontarsi, registrando una confessione intimista. L’occasione che Mattia ha, per tornare a parlare di sé, é un intervento in replica ai quesiti inoltratigli dagli utenti attivi via social, con il latinista che non lesina dichiarazioni quando é incalzato da chi gli chiede cosa cambierebbe del percorso di studio della danza durato per lui due anni ad Amici. A differenza dei competitor ballerini e cantanti in corsa come lui all’ultima edizione del talent di Maria De Filippi appena conclusa, Mattia Zenzola ha preso parte ad Amici per due annate consecutive, partecipando cioè alle edizioni Amici 21 e Amici 22.

Battiti live, Mattia Zenzola nel cast dei ballerini/ Il traguardo dell'ex Amici 22

Nell’ultima edizione la re-entry per lui si é registrata come una seconda chance concessagli dalla produzione con il beneplacito dell’insegnante di danza Raimondo Todaro del talent, in seguito al ritiro dovuto all’infortunio che Mattia Zenzola subiva mesi prima, ad Amici 21. Con la partecipazione ad Amici 22, Mattia non ha solo ha concretizzato il sogno di poter beneficiare dell’anno di formazione artistica previsto ad Amici per intero, ma al contempo ha anche conseguito il traguardo della vittoria alla puntata finale del talent show.

Mattia Zenzola svela cosa cambierebbe del percorso intrapreso ad Amici 22

Ma cosa cambierebbe del percorso vissuto in TV, tra ombre e luci, successi e fallimenti? Pronta é la replica al quesito social posto alla special guest star di Rock in Roma-Full out, il concerto di Amici 22 in onda in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online sul sito Mediaset infinity. “Bella domanda- replica il biondo latinista di Amici 22-. Sinceramente no, certo che mi avrebbe fatto piacere continuare il mio percorso lo scorso anno”. Quindi, in un certo senso Mattia avrebbe preferito non infortunarsi al primo anno formativo vissuto al talent, anche se questo ha fatto da preludio al suo ritorno in TV e il conseguente trionfo ad Amici 22-, ad oggi non ho rimpianti. Questo infortunio è stato molto più difficile del previsto, ha interrotto il sogno più bello della mia vita e soprattutto mi ha fatto temere di non poter più tornare a ballare. Ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere”.

Tutto sommato, quindi, il latinista non cancellerebbe nulla del suo percorso TV, né proverebbe a cambiarlo, perché tra luci e ombre esso lo ha forgiato potenziando la sua determinazione verso la concretizzazione del sogno di fare arte: “Mi ha reso ancora più grato alla vita e mi ha dato il coraggio per tornare più forte di prima.”, conclude il ballerino, protagonista di Rock in Roma- full out, il concerto di reunion dei protagonisti











© RIPRODUZIONE RISERVATA