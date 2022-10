Amici 22, Mattia Zenzola: “Ho un occhio diverso dall’altro”/ Supera il complesso?

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola ha un complesso: la rivelazione

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi e, intanto, dopo essersi palesato in crisi con la compagna Maddalena Svevi, Mattia Zenzola sorprende ancora per un complesso che lo attanaglia da tempo. A fare luce sul disagio del ballerino e allievo di Raimondo Todaro, é la conduttrice Maria De Filippi, complici le circostanze della gara di ballo indetta tra gli allievi ballerini alla puntata domenicale di Amici 2022, datata 30 ottobre 2022. Per l’occasione del contest, Mattia Zenzola si presenta, al suo turno, al centro studio, con un look del tutto nuovo, ovvero per la prima volta si sbarazza del ciuffo biondo che da sempre lo caratterizza agli occhi dei fan, seppur facendo ombra sull’azzurro del suo sguardo. E alla visione del nuovo look, dai capelli tirati all’indietro, quindi, la conduttrice fa in nome e per conto di Mattia Zenzola la rivelazione di un complesso, spiegando il motivo per cui lui abbia tenuto a lungo il ciuffo sugli occhi.

“Aveva il complesso dell’occhio, è una follia. Tutti a 18 anni abbiamo avuto dei complessi, alcuni li abbiamo superati crescendo altri ce li siamo tenuti. I complessi appartengono a tutti, ma a volte vanno messi in piazza, così si superano”. Da qui, quindi, il monito della conduttrice di Amici 22 destinato a Mattia Zenzola, a rendere pubblico il disagio per esorcizzarlo, un tentativo quindi volto al superamento del problema: ” Mattia tu non hai nessun motivo per avere dei complessi. Tu avevi il complesso di avere un occhio diverso dall’altro!”. La timoniera del talent si rende così portavoce del peso fisico che dal punto psicologico condizionerebbe molto il giovane talento: “Il motivo per cui stava sempre col ciuffo è perché secondo lui aveva un occhio diverso dall’altro, aveva questo complesso. Per questo motivo un occhio se lo copriva col ciuffo. Io sto scoprendo delle cose di Mattia – come questa del complesso – grazie ad una persona che lo conosce e con cui io faccio ginnastica”.

Mattia Zenzola nel mezzo della crisi, ad Amici 22

Insomma, nella scuola di Amici 22 si aggirerebbe un personal trainer o comunque un esperto sportivo dall’identità non rivelata, a cui Mattia Zenzola avrebbe parlato del suo punto debole, ancor prima di presentare sul palco un nuovo volto di sé. Per la prima volta Mattia mostra lo sguardo per intero, senza servirsi della coprenza dei capelli che possano abbellirlo rispetto a quello che lui considera un complesso. Che la rivelazione della De Filippi possa realmente aiutare il latinista a superare il complesso? Nel frattempo, il ballerino fa parlare di sé anche per un duro confronto avuto con Maddalena Svevi, che non riesce a spiegarsi il motivo dell’allontanamento improvviso di lui, dopo il loro romantico bacio.

