Amici 22, Mattia Zenzola innamorato di Isobel/ Parla Angelina Mango e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango lancia il gossip della cotta top-secret con protagonisti Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear

Mattia Zenzola é innamorato di Isobel Fetiye Kinnear in gran segreto, o almeno questo é stando al gossip bomba che lancia Angelina Mango, ad Amici 22. L’occasione é il rinnovato appuntamento del talent show in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dove i talenti finalisti celebrano la festeggiata Isobel, che compie gli anni nell’attesa della puntata finale, così come emerge al daytime del talent datato 8 maggio 2023. E la rivelazione di Angelina Mango, sulla cotta che Mattia nutrirebbe nei riguardi della rivale nel ballo dell’ormai eliminata ed ex del latinista, Maddalena Svevi, si registra in una confidenza intimista, a suon di dialogo bilingue.

“É under the train (“lui sta sotto un treno”, tradotto dall’inglese maccheronico in italiano, NDR”), abbiamo parlato e lui vorrebbe parlarti – fa sapere Angelina nella confidenza fatta ad Isobel-, ha diciamo una cotta and he likes you…vorrebbe parlarti ma non ha il coraggio”. Isobel si direbbe lusingata, dalla rivelazione. Questo, quando però é inconsapevole del fatto che la sedicente cotta di lì a poco sia destinata a rivelarsi in realtà il frutto di uno scherzo pensato ad arte tra i compagni finalisti, Wax, Mattia Zenzola e Angelina Mango per il compleanno dell’australiana. Ma non é tutto.

Prima di inscenare lo scherzo a Isobel, i tre finalisti complici si rendono protagonisti di una chiamata telefonica inoltrata alla madre della ballerina australiana, che é data per favorita ai sondaggi web in corso sul titolo di vincitore alla finale di Amici 22. Gli “Amici” di Isobel incalzano in un inglese maccheronico l’interlocutrice sui peccati di gola della figlia, in vista dei celebrativi della festeggiata. “La torta preferita di Isobel?”, é il quesito formulato in inglese da Angelina e a nome di Amici, a cui segue poi la risposta australiana: “Lei ama la cheesecake”.

“Io ti ho sempre vista come un’amica -esordisce Mattia, quando, poi, é lui stesso a dichiararsi a Isobel, in una confidenza intimista-, però tipo ho iniziato a sentire qualcosa in più di una semplice amicizia… quando inizio a sentire qualcosa vado nel pallone”. E a questo punto interviene Wax, che raggela Isobel: “É uno scherzo!”. Angelina Mango rincara la dose, in inglese: “Amore, it’s a joke!”.

E ai celebrativi che la vedono protagonista tra le mura della casetta dei talenti, potrebbero molto presto aggiungersi i festeggiamenti della vittoria della finale di Amici 22, per Isobel Fetiye Kinnear. La puntata finale é attesa in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity per il 14 maggio e, tra gli altri riconoscimenti, prevede il montepremi finale del valore di 150mila euro.











