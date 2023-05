Amici 22, Mattia Zenzola lascia il ballo per il canto?/ La rivelazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si racconta dopo la vittoria: l’intervista

É un Mattia Zenzola rinato, il ballerino latinista che dopo il ritiro subito ad Amici 21 segna il trionfo assoluto ad Amici 22, sognando nuovi orizzonti nello showbiz.

Nella scuola delle arti, ballo e canto, Mattia esordiva all’edizione di Amici 21, lo scorso anno, per poi vedersi costretto a uscire di scena ritirandosi dalla competizione per effetto di un infortunio. Un periodo demoralizzante ne conseguiva per Mattia, che non a caso, al suo rientro a casa cominciava da subito a maturare l’idea di non poter fare della sua arte una professione. Ma é poi con la seconda chance propostagli dalla produzione al talent show, che Mattia Zenzola segna il ritorno in TV, fino alla vittoria registrata alla puntata finale di Amici 22, che consacra il pugliese come il vincitore del montepremi del circuito ballo (50mila euro in gettoni d’oro) e il vincitore del montepremi finale (150mila euro in gettoni d’oro) in quanto primo classificato.

Amici 22, Mattia: "Il periodo peggiore della mia vita.."/ Rotto il silenzio social

Le verità di Mattia Zenzola, con i nuovi orizzonti dello showbiz…

“Mi sento cambiato rispetto a prima -fa sapere Mattia Zenzola, incalzato in un’intervista da Supeguida-tv sulle sensazioni maturate sul percorso ad Amici, in un parallelo tra il nuovo e il vecchio sé-. Sono stato sempre un tipo solitario che rifuggiva dalle uscite serale con i coetanei. Studiavo e mi allenavo tanto. Qui invece ho avuto modo di conoscere e convivere con altri ragazzi. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa”.

Mattia Zenzola innamorato di Maddalena Svevi?/ Lui svia: "Per ora comincio ad..."

Il segreto del successo, nel suo caso, é rappresentato anche dall’esemplare maestro di danza, che lo ha promosso al talent show credendo fermamente nel suo talento: “Raimondo è stato fondamentale -ammette il biondo di Amici, Mattia Zenzola-. Mi ha permesso di entrare nella scuola di Amici dandomi una seconda possibilità dopo il mio infortunio. E’ stato un coach a volte severo ma le sue “bacchettate” mi hanno aiutato a crescere e a migliorare l’approccio in sala”.

Come ha intenzione di destinare il cospicuo montepremi vinto? “Il pensiero di riuscire a ripagare finalmente i miei genitori per i sacrifici fatti per farmi studiare è qualcosa di stupendo per me che ho compiuto da poco 19 anni. Non sono un ragazzo spendaccione e anche quando vado in giro con mia madre cerco di spendere il minimo indispensabile. Il resto del montepremi lo investirò nel mio sogno che è quello di vivere di arte“. Che il ballerino latinista abbia intenzione di lasciare il ballo, per intraprendere una carriera diversa? Il quesito sorge spontaneo, dal momento che il latinista non escluderebbe nuove strade artistiche nel futuro dopo Amici 22, neanche un debutto nella musica con lo studio del canto che potrebbe fare di lui una latin-popstar e anche il degno erede di Ricky Martin. ” Mi piace la recitazione e il cinema. Mi sono goduto fino in fondo questa esperienza senza pensare agli altri obiettivi”, svela infine il “latinista elegante” di Amici 22.

Mattia Zenzola dopo Amici: "Raimondo Todaro? Un mentore"/ E su Maria De Filippi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA