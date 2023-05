Amici 22, Mattia Zenzola: torna dal passato Antonella/ La dedica social

Amici 22, Mattia Zenzola si riattiva via social: spunta la dedica di Antonella e…

Mattia Zenzola torna al centro del gossip, e non solo per la vittoria di Amici 22, ma anche perché una dolce dedica da parte di una donna di nome Alessandra. Dal passato del ballerino latinista, consacratosi ai titoli vincitore del circuito ballo e vincitore finale del talent show di Maria De Filippi, spunta infatti uno dei punti di riferimento nella vita del latinista, che porta il nome di Alessandra. Quest’ultima é la donna protagonista delle nuove Instagram stories di Mattia Zenzola, dove il ballerino latinista ora condivide uno scatto pubblicato in nome e per conto di entrambi i due conoscenti datati dalla maestra di ballo. Alessandra é, infatti, la maestra di ballo storica di Mattia Zenzola e a cui il giovane vincitore di Amici 22 si sente particolarmente vincolato da un legame inscindibile.

“Il regalo mio più grande”, scrive a corredo dello scatto di coppia e che la immortala in un abbraccio con il pupillo, Alessandra, parafrasando una delle canzoni romantiche del repertorio di Tiziano Ferro. E pronta é la replica di Mattia Zenzola, che condivide il post tra le stories su IG, con tanto di dedica al grido emozionante di “Maestra mia” e l’emoticon a forma di cuore!

Mattia Zenzola resta legato alla vita di sempre: il successo non lo cambia

Insomma, ben al di là delle critiche dei detrattori che lo tacciano di inscenare da sempre la parte di un inguaribile romantico e “finto buono”, al mero scopo di accalappiarsi visibilità, consenso, a fin di business, Mattia dimostra tra le storie sul re dei social chi é davvero. Il pugliese di sempre, legato alle sue origini e ai punti di riferimento della sua vita reale, che vive in lontananza dai riflettori della tv. Segno che il successo non riesca a cambiare il protagonista indiscusso di Amici 22, almeno non per il momento.

E non tutti sono a conoscenza del fatto che Antonella è l’insegnante di ballo di Mattia Zenzola, sin da quando il giovane latinista aveva 8 anni. E non solo. A dispetto di chi direbbe che lui non abbia all’attivo importanti riconoscimenti se non quelli ottenuti ad Amici, il ballerino ha maturato esperienze nel ballo in diverse competizioni, riuscendo a vincere diverse gare nazionali e internazionali, anche grazie alla collaborazione stretta con Antonella.











