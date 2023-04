Amici 22, Megan Ria e Gianmarco Petrelli stanno insieme?/ La reunion della coppia

Megan Ria e Gianmarco Petrelli, reunion dopo Amici 22

Megan Ria e Gianmarco Petrelli si sono conosciuti all’interno di Amici 22, che ha fatto da cupido ai giovani allievi. Proprio tra i banchi del talent show è nata la loro storia d’amore, intervallata da periodi di crisi. I fan hanno cercato spesso di capire se i due fossero ancora insieme, e sono stati finalmente accontentati.

Entrambi eliminati dal talent show, i due ballerini si sono finalmente riabbracciati una volta fuori dai riflettori. Proprio Gianmarco ha pubblicato un storia in cui annuncia la reunion con Megan a Marina di Massa; i due si baciano intensamente, segno che la loro relazione va a gonfie vele. Dunque, nonostante i rumor sulla presunta rottura la coppia ha smentito ogni diceria e vive felice.

Gianmarco Petrelli: “Sono innamorato di Megan Ria”

Gianmarco Petrelli, una volta eliminato da Amici 22, è stato ospite di Verissimo. Proprio con Silvia Toffanin ha ripercorso la sua esperienza nel talent show, grazie al quale ha stretto amicizia con Cricca: “Mi fa un certo effetto vedere questo video ma sono rimasto molto sorpreso di stringere amicizia con Cricca. Cricca è un ragazzo d’oro, mette sempre prima gli altri avanti ai suoi bisogni. “

E ancora: “Mi lego difficilmente, ma quando lo faccio mi lego per bene, le mie amicizie si contano sulle dita di una mano e posso dire che Cricca ha uno spazio nel mio cuore tutto suo“. Per quanto riguarda la relazione con Megan Ria, il ballerino ha dichiarato: “La conoscevo già prima di entrare ad Amici, ma eravamo solo amici, poi lì dentro si conoscono davvero le persone…Sono contento di aver potuto approfondire Megan e chi è, lei dice che siamo diversi, ma in realtà credo che ci siano delle affinità. Se sono innamorato? Devo dire di sì.“

