Amici 22, Niveo: l’inedito é Sui sedili della metro/”Parla di amore incompleto..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo presenta l’inedito Sui sedili della metro: ha il via la gara inediti

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la nuova gara inediti che tra gli altri concorrenti vede Niveo schierare Sui sedili della metro. Quest’ultimo é il nuovo nonché secondo inedito realizzato e lanciato nel talent, a prima firma dal cantautore e allievo di Lorella Cuccarini, Niveo. Così come emerge dal rinnovato daytime pomeridiano di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Niveo canta l’inedito per la nuova gara inediti, per poi spiegare il senso artistico del suo brano.

Amici 22, Federica Andreani canta 26 modi/ "Nel cambiamento ti sfoghi..."

Niveo spiega il significato del brano scritto a prima firma, Sui sedili della metro

“Ho scritto il brano pensando all’amore incompleto- fa sapere Niveo, incalzato sulla realizzazione del secondo inedito a sua prima firma, per poi proseguire sibillino nella rivelazione pubblica- si parla della metro come aggancio all’amore scritto sui muri dei mezzi pubblici”. Insomma, la canzone del cantautore dai capelli grigi vuole essere una fotografia del nobile sentimento dell’amore che spesso resta tacito, clandestino, tenuto top-secret o comunque non vissuto, incompleto, mancato, negato.

Amici 22, NDG: Perdonami é il nuovo inedito/ "Parla di un..."

Che Niveo possa rivelarsi il vincitore della nuova gara inediti, indetta con il televoto, ad Amici 22 di Maria De Filippi? Dal suo canto, il cantautore ha all’attivo il conseguimento di un importante volume di ascolti in streaming su Spotify Italia con il nuovo inedito Sui sedili della metro. Non ci resta quindi che continuare ad assistere al talent, per scoprire se lui si rivelerà trionfatore del contest.

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

Amici 22, gara inediti: Aaron Cenere schiera Baciami e ballami/ "Io playboy ma lei.."

Vota "Sui sedili della metro" di Niveo Tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il suo nome o 07, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVpl8 o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/OV2f1xmLf7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2023















© RIPRODUZIONE RISERVATA