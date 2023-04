Amici 22: nuovi retroscena sulla lite tra Todaro e Zerbi/ “Perchè non dai la coppa?”

Raimondo Todaro contro Rudy Zerbi: tagliata la presunta discussione ad Amici 22

L’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è destinata a far discutere ancora a lungo per un retroscena che non riguarda direttamente le dinamiche della gara. Nei giorni che hanno preceduto la messa in onda era infatti circolato in rete lo spoiler di una furibonda discussione tra Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Michele Bravi. I telespettatori chiaramente non vedevano l’ora di assaporare la baruffa e di conoscerne la matrice; a gran sorpresa però, pare che l’accesa diatriba sia stata tagliata.

I fan di Amici di Maria De Filippi sono rimasti, come si suol dire, a bocca asciutta: l’accesa discussione che avrebbe caratterizzato l’ultima puntata del Serale è stata infatti tagliata alimentando ulteriormente i retroscena sui social. Nelle ultime ore infatti è emerso come alla discussione abbia partecipato anche la padrona di casa; Maria De Filippi avrebbe dunque avuto un ruolo importante nella diatriba tra Raimondo Todaro, Rudy Zerbi. Stando a quanto riportato in rete, tutto sarebbe partito dalla scelta del docente di canto di nominare Angelina Mango per il ballottaggio finale.

Accesa lite tra prof. al Serale di Amici 22: sarebbe intervenuta anche Maria De Filippi

Rudy Zerbi, nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, avrebbe giustificato la scelta di mettere Angelina Mango a rischio eliminazione parlando di fini strategici. Partendo sempre dai rumors circolati sui social, sarebbe stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso portando Raimondo Todaro ad intervenire con toni piuttosto accesi. “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei“.

Alle parole di Raimondo Todaro sarebbe seguita una vera e propria escalation verbale con toni accesi – secondo i rumors social – anche da parte di Maria De Filippi. Come riporta Gossip e Tv, sul web è stata riportata la presunta risposta piccata della conduttrice: “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?“. Di pari passo, il portale online riporta anche le ipotetiche motivazioni alla base del successivo taglio nella messa in onda. In linea di massima, Maria De Filippi avrebbe voluto tutelare i prof e il programma rispetto ad una discussione condita da argomentazioni troppo spigolose e furenti.











