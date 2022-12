Amici 22, perché LDA e Albe non sono ospiti?/Spunta la pista divergenze discografiche

Amici 22 di Maria De Filippi, LDA e Albe ospiti mancati: si infiamma la polemica

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, si infiamma la polemica web sulla mancata ospitata di LDA e Albe al talent show. É risaputo che il cantautore di Napoli e il collega di Brescia, talenti uscenti di Amici 21 dello scorso anno, nel giro di poco tempo e a partire dal debutto TV al talent di Canale 5 che avveniva nel settembre 2021, sono diventati i fautori del fenomeno pop del momento, che é rappresentativo della Generazione zeta e che trasversalmente piace a più generazioni di fruitori di musica. Tanto che, tra i fedeli fan degli ex Amici e i telespettatori più accaniti di Amici, c’é chi si chiede da settimane come mai LDA e Albe non siano previsti nel calendario degli ospiti al consuetudinaria appuntamento della puntata di Amici 22, che da tempo si rinnova nello slot domenicale del talent. Questo, sulla scia del successo che il duo di cantautori ora riscuote con il nuovo singolo rilasciato in duetto, dal titolo Cado, che registra un esorbitante numero di stream su Spotify Italia. Ma non solo. Tra i contestatori della polemica web del momento, che a gran voce rivendicano che LDA e Albe meritino un’ospitata TV ad Amici 22 in corso, che ha nell’ultimo periodo ha ospitato tra gli altri ex Amici 21 Luigi Strangis e Alex Wyse, c’é chi é pronto a scommettere che alla base della mancata ospitata TV del duo “LDAlbe” vi siano delle divergenze discografiche con il team di produzione di Amici di Maria De Filippi, talent show in seno del quale é recentemente nata la casa discografica 21Co. Quest’ultima é una casa discografica fondata dagli ex Amici Giordana Angie e Briga, soci della SRL per il 12%, Fascino- produzione gestione teatro Srl socia per il 40%, gli autori TV Giovenco Massimiliano e Sempio Emanuela soci per il 12% e Costanzo Gabriele, figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, socio per il 12%. In molti, tra i beninformati del gossip definiscono la 21CO come una creatura di Maria De Filippi, e in effetti lo é dal momento che la Fascino Srl, la società fondata da Maurizio Costanzo e poi ceduta a Maria De Filippi, soggetto identificabile come titolare effettivo ai fini antiriciclaggio con quota cumulata del 20%.

Pertanto, gira voce nel web che la scorsa primavera 2022, sul finire di Amici 21, i rapporti tra LDA e Albe con Maria De Filippi e il suo staff di produzione in capo ad Amici i rapporti si sarebbero incrinati, dal momento che alla firma del primo contratto discografico dei cantanti di Amici 21 il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e la consorte Carmela Barbato si é lasciato arruolare dalla Columbia Records (Sony Music Italy), non aggiungendosi quindi alla 21CO con Luigi Strangis e Alex Wyse. E sin dal momento della firma LDA non figura in nessuno dei format TV con la produzione e/o conduzione di Maria De Filippi, come tra gli altri Tu si que vales. Stesso discorso vale per Albe, ex Amici 21 con cui LDA scale le classifiche musicali con il singolo Cado e che é arruolato nella Warner Music Italy.

Rapporti tesi con Maria De Filippi?

Da qui, quindi, il sospetto web secondo cui, tirerebbe aria di maretta tra Maria De Filippi e i cantautori di Cado, motivo per cui LDA e Albe potrebbero essere indesiderati agli occhi del talent. Ma sarà davvero così? Nel frattempo, la polemica web é alimentata anche dalla promozione di LDA con la canzone Se poi domani al prossimo Festival di Sanremo 2023, che sospinge i fan del cantautore napoletano a contestare ancor più fortemente la mancata ospitata TV al talent. I telespettatori non riescono a capacitarsi della mancata ospitata TV di LDA ed Albe ad Amici 22. E non é tutto. Pare che LDA e Albe non siano previsti neanche nella line-up di Capodanno 2023 in musica di Canale 5, dove invece sono confermate le presenze come ospiti i concorrenti di Amici 22 in corso Cricca e Angelina Mango.

Tuttavia, LDA e Albe potrebbero figurare da ospiti adottivi di casa Mediaset nel cast de L’anno che verrà, il Capodanno musicale di RaiUno condotto da Amadeus.











