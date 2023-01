Amici 22: Piccolo G canta Acquario, il nuovo inedito/ “Noi siamo dolci nel sale”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G schiera Acquario alla gara inediti

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la gara inediti che vede Piccolo G schierare Acquario. Quest’ultimo é il nuovo nonché secondo inedito che il cantautore e allievo di Rudy Zerbi lancia al talent show di Canale 5, per i fruitori di musica. E per la nuova gara inediti, indetta con il televoto del pubblico di Amici 22, Piccolo G canta il nuovo brano per poi spiegarne il senso artistico. Così come sempre al rinnovato daytime del talent, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 22, Jore: Solo tu é l'inedito/ "É per una persona..."

Piccolo G spiega il significato di Acquario

“Lo canto, “siamo dolci nel sale”…io sono dolce e quindi la mia essenza é sempre lei” spiega Piccolo G, incalzato sul significato di Acquario dalla conduttrice del talent targato Mediaset. Che la canzone sia dedicata alla giovane compagna di studio incontrata nella scuola Mediaset, Federica Andreani, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Amici 22, Piccolo G e Federica Andreani si lasciano?/ Il gesto che non sfugge

Mentre ha il via la gara inediti di Amici 22 si fa sempre più agguerrita la competizione del circuito canto tra i cantanti in corsa per il montepremi finale talent show. Questo in termini di ascolti, sulla piattaforma di streaming online, Spotify Italy. E nella classifica di Amici 22, relativa agli ascolti, Piccolo G si posiziona terzo, alle spalle di Wax e Angelina Mango. Sarà il piccolo Giovanni a vincere la nuova gara inediti del talent show aperto ai cantanti e i ballerini?

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

Amici 22, Ascanio contro Cricca riammesso?/ La frecciatina infiamma la polemica

Vota “Acquario” di Piccolo G tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il suo nome o 08, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVXaG o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/cnJeQk8I1A — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA