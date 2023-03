Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

Serale Amici 22 regolamento: giuria esterna e sfide

Il Serale di Amici 22 farà il suo esordio questa sera, 18 marzo, su Canale 5 e vedrà gli alunni di varie discipline sfidarsi a colpi di danza e musica. Come di consueto ci saranno tre squadre: la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che gareggiano con Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco; la squadra composta da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che gareggiano con Angelina, NDG, Cricca, Meghan, Samy e Maddalena; infine, la squadra formata da Arisa e Raimondo Todaro con Federica, Wax, Alessio e Mattia.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Ma come funziona il regolamento? A giudicare le esibizioni sarà, come previsto, una giuria esterna composta da , Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. La squadra ad iniziare dovrà scegliere quale, tra i due team avversari, sfidare per primo. La squadra vincitrice potrà scegliere chi far esibire e quali, invece, saranno sottoposti all’eliminazione della giuria. Inoltre, i vincitori potranno scegliere la sfida successiva e decidere che squadra sfidare tre le due in gara.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

Serale Amici 22 regolamento: eliminazioni

Passiamo all’aspetto più “spiacevole”, ma necessario in una competizione ovvero le eliminazioni. Come funzionerà il meccanismo degli eliminati al Serale di Amici 22? A spiegare il regolamento è Maria De Filippi che ha annunciato almeno due eliminazioni nella prima serata.

La conduttrice ha poi aggiunto che nella seconda e nella terza potrebbe esserci un eliminato provvisorio, ma tutto dipenderà da quante eliminazioni stabiliranno i giudici. Dunque, a decretare chi potrà proseguire con il Serale sarà la giuria, mentre il televoto entrerà in ballo solo durante la finale. Vuoi sapere come andrà la prima puntata del Serale di Amici 22? Ecco le anticipazioni.

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA