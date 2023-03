Amici 22 Serale 2023, 1a puntata/ Eliminati e diretta: Pio e Amedeo ospiti e doppia eliminazione

Amici 22 serale 2023, anticipazioni prima puntata: sfide e nuova giuria

Sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la prima puntata del serale Amici 22. Dopo mesi di lezioni, esami e sfide, per i concorrenti in gara è tempo di abbandonare le vesti di allievi per mettersi in gioco come professionisti. Lo faranno come sempre divisi in squadre, tre in particolare, ognuna delle quali capitanate da due professori.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi confermano anche quest’anno ad Amici 2023 il loro idillio e tornano a fare squadra; Lorella Cuccarini lascia invece Raimondo Todaro per fare coppia con Emanuel Lo. Todaro è quindi in squadra con Arisa. Cambia anche la giuria esterna che avrà il compito di giudicare le esibizione e assegnare poi punti agli allievi, decretando la vittoria di una squadra rispetto all’altra. Un compito arduo che quest’anno è di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le squadre del serale Amici 22: i concorrenti 2023

Ma quali sono i quindici allievi in gara al serale di Amici 22 e come sono composte le squadre? Nella squadra di Zerbi-Celentano abbiamo: Aaron e Piccolo G per il canto; Isobel, Ramon e Gianmarco per il ballo; Wax e Federica per il canto e Mattia e Alessio per il ballo solo gli elementi della squadra Todaro-Arisa; infine Angelina, Cricca, NDG, Maddalena, Megan e Samu sono gli elementi della squadra Cuccarini-Emanuel Lo.

Anche quest’anno le puntate del serale Amici 2023 (tranne la finale) sono registrate, motivo per il quale conosciamo già gli ospiti della serata. In studio con Maria De Filippi ci saranno Pio e Amedeo, ormai comici fissi del serale. Tornando alla gara, per la prima puntata sono previste due eliminazioni: a chi toccherà? (Clicca qui se vuoi scoprirlo in anteprima!)

Amici 22: nuovi guanti tra prof e come seguire il serale in streaming

Tra una sfida a squadre e l’altra ad Amici 2023 non mancheranno momenti esilaranti in studio, e non solo grazie ai comici ospiti. Si ripete infatti anche quest’anno il guanto di sfida tra professori che sarà però giocato tra tutte e tre le coppie di prof. A giudicare le loro esibizioni sarà come sempre la giuria esterna.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 22 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.

