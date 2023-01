Amici 22, Rita Danza lascia Niveo?/ “Non ti dimenticare di me”: l’addio é in lacrime

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza lascia Niveo nella scuola? L’amaro addio

Il daytime di Amici 22 di Maria De Filippi riparte nel 2023, in data 9 gennaio e su Canale 5, con l’addio amaro che si registra tra Rita Danza e Niveo. La ballerina classica e il cantante di Scarabocchi hanno l’occasione per rivolgersi un ultimo saluto, mentre alla giovane spetta fare le valigie del rientro a casa dopo l’eliminazione immediata stabilita ai suoi danni da parte di Alessandra Celentano. In vista del serale la maestra di danza classica ha deciso di sacrificare Rita Danza, al fine di poter garantire la maglia dorata ai pupilli Isobel Fetiye Kinnear e Gianmarco Petrelli, dopo averla conferita all’altro tra i prescelti Ramon Agnelli, il primo concorrente che vola alla fase finale di Amici 22.

E, intanto, l’occhio pubblico si chiede se Rita e Niveo siano destinati a ufficializzare il loro addio. Che l’amore tra i due possa morire per effetto delle distanze, ora che Rita é fuori dal talent che vede concorrere Niveo?

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza e Niveo non trattengono le lacrime

Una scelta che vede molti telespettatori accusare la Celentano di aver penalizzato il talento di Rita, come un “agnello sacrificale” in tempi di Quaresima della Santa Pasqua, anche per via del disturbo di cui soffre la giovane che non le permetterebbe di essere sufficientemente competitiva con gli avversari.

E, intanto, nella casetta dei talenti di Amici 22 l’addio é in lacrime tra Rita Danza e Niveo. “Spero che tu sia qui il più a lungo possibile- sussurra all’orecchio di Niveo, Rita- e ti guardo dalla TV. Non ti dimenticare di me”. Il cantautore la rassicura: “Non mi perdi”. Rita Danza spera a voce alta che il loro amore sia per sempre e lui le giura fedeltà eterna:” non ti lascerò mai, credici non sperarci”.

Che i due protagonisti di Amici 22 di Maria De Filippi possano a breve rivelarsi una coppia in crisi, per via della lontananza che li attende? Nel frattempo, dopo l’eliminazione di Rita Niveo si prepara per il rilascio del secondo singolo che attende i concorrenti di canto, dal titolo Sui sedili della metro.

Dopo la puntata per Rita è arrivato il momento di salutare Niveo e le emozioni prendono il sopravvento #Amici22













