Amici 22, Rock in Roma: quando e come vederlo in televisione/ Lo spoiler della messa in onda

Amici 22 di Maria De Filippi, Full out-Rock in Roma segna il nuovo debutto TV di Giulia Stabile e Isobel Fetiye Kinnear

Cresce sempre di più l’attesa generale per la confermata messa in onda in TV di Full out- Rock in Roma, il concerto evento di Amici 22 di Maria De Filippi atteso nella Capitale. L’atteso live show, che riprende il titolo della compilation con i singoli lanciati al talent show di Amici 22 dai cantanti concorrenti uscenti, “Full out” – é previsto nella serata dell’11 giugno 2023, presso l’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Per l’occasione é prevista la partecipazione, tra le altre special guest dei volti TV più o meno popolari confermate nel cast, di alcuni tra i concorrenti cantautori e ballerini che hanno preso parte al talent show.

Previsti quindi tra i giovani volti concorrenti uscenti dalla scuola delle arti, i cantanti Aaron Cenere, Angelina Mango, Cricca, Federica Andreani, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Oltre ai cantanti, inoltre, vanno menzionati i ballerini uscenti di Amici 22, chiamati ad esibirsi sulle note delle canzoni della compilation dei cantanti, Alessio Cavaliere, Gianmarco Petrelli, Isobel Fetiye Kinnear, Maddalena Svevi, Megan Ria, Ramon Agnelli, Samuele Segreto e il vincitore Mattia Zenzola. A presentare questa serata evento, in un debutto inedito per loro come conduttrici, inoltre sono la stessa Isobel e l’ex Amici 20 Giulia Stabile, (che potrebbero quindi presentare ed anche esibirsi nel ballo in quanto ballerine; la prima concorrente uscente di Amici 22 e la seconda ex concorrente e ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici) insieme al rodato conduttore tv Nicolò De Devitiis.

Ma come fare per prendere parte e assistere allo show? Tutti coloro che hanno acquistato la compilation Full Out possono recarsi di persona al concerto occupando l’area PIT, sottostante al palco.

E chi non ha l’album, in maniera comunque del tutto gratuita vi può accedere in un secondo momento. E non é ancora finita. Perché la sorpresa nello spoiler di Full out-Rock in Roma é che i fedeli fan di Amici 20 potranno seguire anche da casa il concerto, la cui messa in onda in TV é prevista su Italia 1 e a partire dalle 21:20 circa, il prossimo 20 giugno 2023.

