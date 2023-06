LDA, confermato nel cast dei giudici di “New York canta”/ Lo spoiler di Amadeus é virale

New York Canta 2023: LDA é confermato nel cast delle special guest

Sale l’attesa generale per la 15° edizione di Ny-canta, o “New York Canta 2023”, il Festival della Canzone italiana d’oltreoceano che nel cast ingaggia LDA tra le altre special guest del made in Italy. In un video pubblicato online dalla pagina Facebook dell’evento, “NY canta”, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, Amadeus, dà annuncio del rinnovato evento newyorkese, “NY CANTA”, che indice ogni anno un contest aperto ai talenti emergenti di varie entità musicali, cantanti, cantautori, gruppi musicali, chiamandoli a sfidarsi sul palco previa candidatura di un brano inedito e in lingua italiana alle selezioni per l’ok alla partecipazione: “Ciao a tutti da Amadeus… ci vediamo l’8 ottobre a New York per ‘New York canta’, intanto un grande in bocca al lupo.. sarò li a vedervi ad ascoltarvi e ad applaudire con grande piacere… quindi ci vediamo a New York”.

LDA: "Il momento migliore? Quando sono andato via.."/ Rotto il silenzio sull'eliminazione ad Amici 21

Lo spoiler web di Amadeus – che é ora virale via social- fa crescere l’attesa generale dell’occhio pubblico per il via al contest canoro, nella cui finale di ottobre 2023, pres­so l’O­cea­na Thea­ter di Broo­klyn – poi tra­smes­sa come ogni anno in TV dal­la Rai – i can­tan­ti emer­gen­ti sono chiamati a sfidarsi sul pal­co. Nel cast della produzione dell’evento, inoltre, nel ruolo di special guest del made in Italy e giudici al cui cospetto sono previste le esibizioni dei competitor, sono anticipati sulla pagina NY Canta i cantanti “Big”: Cle­men­ti­no, Noe­mi, Iva Zanicchi e il “Justin Bieber italiano” nonché artista Pop più rappresentativo della Generazione zeta, Lda.

Gigi D'Alessio e LDA divisi sul palco: che succede al Pizza Village di Napoli?/ Lo spoiler

La giuria di NY Canta é presieduta da Claudio Cecchetto

Una rosa di giudici che vede, quindi, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, aggiudicarsi un nuovo ruolo artistico e TV. Questo, dopo il successo e la popolarità raggiunti all’esordio televisivo nell’industria della musica made in Italy segnato con la partecipazione al talent show, Amici 21 di Maria De Filippi. I summenzionati Big, con il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 LDA, compongono la giuria presieduta dall’esperto musicale Claudio Cecchetto. E lo spoiler non esclude dei cambiamenti e/o integrazioni inaspettate.

LDA: "Non ha senso mettersi una maschera..."/ Svelato il significato del nome d'arte

Ad aggiungere ulteriori particolari, tra le anticipazioni di New York canta, ci pensa inoltre il portale web d’oltreoceano BillBoard, che in particolare anticipa la presenza di Amadeus all’evento per un riconoscimento importante. Il conduttore Rai é atteso al ritiro del pre­mio Frank Si­na­tra “Ex­cel­len­ce in en­ter­tain­ment Award”.

Giun­to alla 15° edi­zio­ne, il ce­le­bre con­cor­so ca­no­ro NY­Can­ta è or­ga­niz­za­to dal­l’as­so­cia­zio­ne cul­tu­ra­le ita­lia­na di New York (www.as­so­cia­zio­ne­ny.com) facente capo al­l’im­pren­di­to­re, ope­ra­to­re cul­tu­ra­le e me­ce­na­te, com­men­da­to­re Tony Di Piaz­za.

A coor­di­na­re le ope­ra­zio­ni di se­le­zio­ne dei con­cor­ren­ti, sia in Ita­lia che al­l’e­ste­ro, Sasà Tai­bi. Tutte le info, anche relativamente al re­go­la­men­to e le pro­ce­du­re per le iscri­zio­ni all’evento, sono di­spo­ni­bi­li on­li­ne sul sito uf­fi­cia­le www.ny­can­ta.com.













© RIPRODUZIONE RISERVATA