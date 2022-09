Amici 22, Samuel Segreto e Maddalena Svevi stanno insieme?/ “Una coppia è già nata”

Samuel Segreto e Maddalena Svevi innamorati? L’indiscrezione

Amici 22 sta per iniziare e, come da prassi, si cominciano a formare le classi di ballerini e cantanti. Sembra che tra i banchi della scuola più ambita d’Italia, ci sia già una giovane coppia. Si tratta di Samuel Segreto e Maddalena Svevi tra i quali si sarebbe sviluppato un bel feeling e, forse, l’inizio di un flirt.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Isa e Chia: “I più curiosi, dopo aver letto i nomi dei nuovi protagonisti del talent show di Canale 5, hanno sbirciato sui loro profili social e hanno scoperto che fra Manuel e Maddalena potrebbe già esserci una conoscenza pregressa”. Tra i due, a quanto pare, ci sarebbe stato uno scambio di commenti sui social che lasciano trapelare un interesse di Samuel per la ballerina, che ha partecipato al video di Aka7even Perfetta Così. “Sì, ma la devi smettere sei illegale“, “Ma come si fa?”, questi sono alcuni dei commenti dell’allievo di Amici. Non sembra esserci una storia d’amore, ma una simpatia forte sicuramente sì.

Oltre ai primi amori, ad Amici 22 sembrano già esserci i primi dissapori tra insegnanti. Si parla di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo tra i quali non scorrerebbe buon sangue. L’indiscrezioni sui due professori di danza la riporta Blasting News, dove si legge: “Ci sarebbe antipatia“. Alla base dell’astio, ci sarebbero le rispettive carriere di entrambi e il percorso professionale intrapreso. Dunque, nel corso della nuova edizione di Amici 22, Todaro e Lo potrebbero essere protagonisti di numerosi scambi d’opinione contrastanti. Ovviamente, le discussioni tra i due potrebbero protrarsi anche al Serale di Amici nella scelta per portare gli allievi.”

Per ora le voci non sono state confermate dai diretti interessati, si tratta solo di indiscrezioni.











