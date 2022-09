Amici 22, tensioni tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo?/ L’indiscrezione

Raimondo Todaro e Emanuel Lo, rapporti tesi ad Amici 22? Il motivo? “Le rispettive carriere”

Raimondo Todaro e Emanuel Lo sono i due docenti di danza confermati per la prossima edizione di Amici 22, condotto da Maria De Filippi. L’uno, proveniente da Ballando con le Stelle, insegna latino americano e l’altro insegnerà hip hop al posto di Veronica Peparini, in seguito all’addio al programma della ballerina.

Negli ultimi giorni, sul web circolano voci secondo cui tra Raimondo e Emanuel non ci sia molta simpatia. A rivelare l’indiscrezione è Blasting News in cui si legge: “Ci sarebbe antipatia“. Alla base dell’astio, ci sarebbero le rispettive carriere di entrambi e il percorso professionale intrapreso. Dunque, nel corso della nuova edizione di Amici 22, Todaro e Lo potrebbero essere protagonisti di numerosi scambi d’opinione contrastanti. Ovviamente, le discussioni tra i due potrebbero protrarsi anche al Serale di Amici nella scelta per portare gli allievi.” Al momento, si tratta solo di rumor da corridoio e non ci sono conferme di tale astio tra i due insegnati di danza.

Michele Esposito conferma la sua presenza nel cast di Amici 22

Oltre a Raimondo Todaro e Emanuel Lo, ad essere confermato nel cast di Amici 22 è Michele Esposito. Il ballerino è un ex allievo del talent show, sotto la guida di Alessandra Celentano, che non è riuscito a vincere ma entrerà come professionista nella prossima edizione.

In occasione di un’intervista a Dimmi di te, format condotto da Lorella Cuccarini, riportata da Leggo, il ballerino svela: “Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora. Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza”.

